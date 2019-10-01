Гризманн: Нам с Месси трудно общаться друг с другом

«Месси не из тех, кто много говорит, равно как и я, поэтому нам трудно общаться друг с другом. Между нами нормальные отношения, мы движемся в верном направлении. Мы должны укреплять связь между нами, чтобы это положительно сказалось на игре. Думаю, мы должны идти навстречу друг другу», — приводит слова Гризманна Marca.