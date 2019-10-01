Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Реал
Брюгге
Футбол. Еврокубки
19:55
Аталанта
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Локомотив
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Галатасарай
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Ювентус
Байер
Все события
Фоторепортажи
18Российский десант красоток на ЧМ по легкой атлетике
8«Спартак» и Кононов: хуже было только при Скале
18:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Гризманн: Нам с Месси трудно общаться друг с другом

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» рассказал об отношениях с партнёром по каталонской команде Лионелем Месси.

Наверх
Источник: Reuters

«Месси не из тех, кто много говорит, равно как и я, поэтому нам трудно общаться друг с другом. Между нами нормальные отношения, мы движемся в верном направлении. Мы должны укреплять связь между нами, чтобы это положительно сказалось на игре. Думаю, мы должны идти навстречу друг другу», — приводит слова Гризманна Marca.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер» состоится завтра, 2 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В 1-м туре каталонцы сыграли вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0), а миланцы не смогли обыграть «Славию» (1:1).

Читайте также
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У российской фигуристки отобрали мировой рекорд!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Тедеско и «Спартак»: детали возможного контракта
Американского тренера выгнали с ЧМ. В США нашли своего Чегина
Криштиану Роналду заговорил о жизни вне футбола
Семак назвал праздником возвращение Лиги чемпионов в Петербург
«Ужас и неуважение»: атлеты протестуют против ЧМ в Катаре
«Спартак» играет с ЦСКА в московском дерби в КХЛ (трансляция)
«Реал» принимает «Брюгге» в Лиге чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь