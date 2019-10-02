«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес

Источник: AP 2019

Обе команды представляют Буэнос-Айрес, их противостояние считается одним из самых принципиальных в мировом футболе. Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающий Рафаэль Борре (7-я минута), который реализовал пенальти, и полузащитник Игнасио Фернандес (70).

Ответная встреча команд состоится 23 октября на поле «Бока Хуниорс». В другой полуфинальной паре играют бразильские клубы «Фламенго» и «Гремио». Их первая встреча состоится в ночь на 3 октября.

В прошлом году «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» впервые в истории турнира играли друг против друга в финале. Первый матч тогда завершился вничью со счетом 2:2, а ответная встреча несколько раз переносилась. Сначала причиной отмены матча стала погода, а позже — беспорядки, которые устроили фанаты «Ривер Плейта», забросавшие камнями автобус с футболистами «Бока Хуниорс». После этого игру решено было провести в Мадриде на домашнем стадионе «Реала», где «Ривер Плейт» в дополнительное время оказался сильнее (3:1), став обладателем трофея.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. «Ривер Плейт» играл в финалах турнира шесть раз и четырежды завоевывал трофей. «Бока Хуниорс», который является шестикратным обладателем Кубка Либертадорес, выходил в финал соревнований 11 раз, в последний раз клуб выигрывал турнир в 2007 году. Чаще всех трофей Кубка Либертадорес завоевывал аргентинский «Индепендьенте» (7).