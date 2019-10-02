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09:08 (мск), источник: ТАСС

«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес

ТАСС, 2 октября. Первый матч аргентинского противостояния в рамках полуфинала Кубка Либертадорес завершился домашней победой «Ривер Плейта» над «Бока Хуниорс». Хозяева поля выиграли со счетом 2:0.

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Источник: AP 2019

Обе команды представляют Буэнос-Айрес, их противостояние считается одним из самых принципиальных в мировом футболе. Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающий Рафаэль Борре (7-я минута), который реализовал пенальти, и полузащитник Игнасио Фернандес (70).

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Ответная встреча команд состоится 23 октября на поле «Бока Хуниорс». В другой полуфинальной паре играют бразильские клубы «Фламенго» и «Гремио». Их первая встреча состоится в ночь на 3 октября.

В прошлом году «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» впервые в истории турнира играли друг против друга в финале. Первый матч тогда завершился вничью со счетом 2:2, а ответная встреча несколько раз переносилась. Сначала причиной отмены матча стала погода, а позже — беспорядки, которые устроили фанаты «Ривер Плейта», забросавшие камнями автобус с футболистами «Бока Хуниорс». После этого игру решено было провести в Мадриде на домашнем стадионе «Реала», где «Ривер Плейт» в дополнительное время оказался сильнее (3:1), став обладателем трофея.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. «Ривер Плейт» играл в финалах турнира шесть раз и четырежды завоевывал трофей. «Бока Хуниорс», который является шестикратным обладателем Кубка Либертадорес, выходил в финал соревнований 11 раз, в последний раз клуб выигрывал турнир в 2007 году. Чаще всех трофей Кубка Либертадорес завоевывал аргентинский «Индепендьенте» (7).

«Ривер Плейт» является самым титулованным клубом Аргентины, он 36 раз выигрывал чемпионат страны. «Бока Хуниорс» по этому показателю занимает второе место, завоевав 33 титула.

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