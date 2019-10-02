СМИ: Тренер сборной Украины по футболу Шевченко может возглавить «Милан» в ноябре

Источник: AP 2019

По информации источника, нынешний наставник «Милана» Марко Джампаоло покинет свой пост из-за неудовлетворительных результатов уже на следующей неделе, когда начнется перерыв на матчи национальных сборных.

Шевченко согласился возглавить команду, но выдвинул два условия. Во-первых, он завершит отборочный цикл к чемпионату Европы 2020 года со сборной Украины, который продлится до 19 ноября. Во-вторых, 43-летний специалист не хочет покидать свой пост в национальной команде и намерен совмещать должности.

«Милан» после шести туров чемпионата Италии занимает 16-е место в турнирной таблице. Команда одержала две победы и потерпела четыре поражения. От последнего места клуб отделяют три очка.