Стало известно, кто покажет финал Кубка Казахстана по футболу

«6 октября в Нур-Султане на стадионе “Астана Арена” состоится финал Кубка Республики Казахстан сезона 2019 года, в котором престижный трофей оспорят футбольные клубы “Кайсар” и “Атырау”.

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В прямом эфире матч покажет телеканал “Хабар”. Трансляция начнется в 14:50 по столичному времени. Увидеть игру отечественные любители футбола смогут и на официальном сайте телеканала.

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Для зрителей из-за рубежа в режиме онлайн поединок покажет проект ПФЛК-ТВ. Отметим, что на территории Казахстана доступ к данной трансляции будет ограничен», — говорится в сообщении.