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13:21 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, кто покажет финал Кубка Казахстана по футболу

Телеканал «Хабар» в прямом эфире покажет матч финала Кубка Казахстана по футболу между кызылординским «Кайсаром» и «Атырау», сообщается на официальном сайте ПФЛК.

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«6 октября в Нур-Султане на стадионе “Астана Арена” состоится финал Кубка Республики Казахстан сезона 2019 года, в котором престижный трофей оспорят футбольные клубы “Кайсар” и “Атырау”.

В прямом эфире матч покажет телеканал “Хабар”. Трансляция начнется в 14:50 по столичному времени. Увидеть игру отечественные любители футбола смогут и на официальном сайте телеканала.

Для зрителей из-за рубежа в режиме онлайн поединок покажет проект ПФЛК-ТВ. Отметим, что на территории Казахстана доступ к данной трансляции будет ограничен», — говорится в сообщении.

Напомним, что в этот день также состоится матч 29-го тура КПЛ, в котором в Шымкенте сыграют местный «Ордабасы» и столичная «Астана». А 5 октяря пройдет еще три матча данного тура: «Жетысу» — «Иртыш», «Кайрат» — «Актобе» и «Окжетпес» — «Тараз».

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