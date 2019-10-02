Стало известно, кто покажет финал Кубка Казахстана по футболу
Телеканал «Хабар» в прямом эфире покажет матч финала Кубка Казахстана по футболу между кызылординским «Кайсаром» и «Атырау», сообщается на официальном сайте ПФЛК.
Телеканал «Хабар» в прямом эфире покажет матч финала Кубка Казахстана по футболу между кызылординским «Кайсаром» и «Атырау», сообщается на официальном сайте ПФЛК.
«6 октября в
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В прямом эфире матч покажет телеканал “Хабар”. Трансляция начнется в 14:50 по столичному времени. Увидеть игру отечественные любители футбола смогут и на официальном сайте телеканала.
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Для зрителей
Напомним, что в этот день также состоится матч 29-го тура КПЛ, в котором в Шымкенте сыграют местный «Ордабасы» и столичная «Астана». А 5 октяря пройдет еще три матча данного тура: «Жетысу» — «Иртыш», «Кайрат» — «Актобе» и «Окжетпес» — «Тараз».