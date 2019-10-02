«Кардифф» оспорит в CAS решение ФИФА о выплате € 6 млн за погибшего Салу

Как сообщает Sky Sports, представитель «Кардиффа» заявил, что британский клуб оспорит данное решение в Спортивном арбитражном суде. Также в своём заявлении он сказал, что клуб крайне разочарован вердиктом ФИФА и считает его несправедливым.



Напомним, сумма в € 6 млн соответствует первому взносу, который «Кардифф» должен был заплатить «Нанту» за трансфер Салы. Полная сумма перехода должна была составить € 17 млн.



Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.