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13:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кардифф» оспорит в CAS решение ФИФА о выплате € 6 млн за погибшего Салу

В «Кардифф Сити» остались недовольны решением ФИФА о выплате клубом € 6 млн «Нанту» за трансфер нападающего Эмилиано Салы, погибшего в январе этого года.

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Источник: AP 2019

Как сообщает Sky Sports, представитель «Кардиффа» заявил, что британский клуб оспорит данное решение в Спортивном арбитражном суде. Также в своём заявлении он сказал, что клуб крайне разочарован вердиктом ФИФА и считает его несправедливым.

Напомним, сумма в € 6 млн соответствует первому взносу, который «Кардифф» должен был заплатить «Нанту» за трансфер Салы. Полная сумма перехода должна была составить € 17 млн.

Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.

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