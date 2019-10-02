«В России футбол — война, а в Голландии праздник». Огненное интервью Слуцкого
Леонид Викторович — о «Витессе», сборной России, Москве и Абрамовиче.
Леонид Викторович — о «Витессе», сборной России, Москве и Абрамовиче.
Леонид Слуцкий дал интервью бывшему полузащитнику сборной Голландии Энди ван дер Мейде, который сейчас работает на телеканале FOX.
— Вы здорово стартовали в чемпионате Голландии.
— Пока рано говорить о
— Вы за пару недель набрали большое количество подписчиков в инстаграме.
— Да, наш медиадепартамент уже сказал мне, что я за день набрал больше подписчиков, чем аккаунт «Витесса» за все время. Я ответил, что это не моя вина и вообще не понимаю, что происходит. Просто Россия — большая страна.
— Это потому что люди любят вас. Вы можете пошутить. Это лучше, чем все время смотреть на серьезные лица.
— Я завел инстаграм забавы ради. Хочу показать, что тренеры — обычные люди. У которых бывают разные ситуации. Так что все это ради забавы. Это ведь лучше скучных фоток до и после матча. Стараюсь создавать
— Вы были тренером сборной России на чемпионате Европы. Каково это было?
— Это было очень сложное время. Я пришел в сборную, когда был уволен Фабио Капелло. Мы были на третьем месте в группе. Этого было недостаточно. Нам нужно было выигрывать четыре матча подряд. Мы это сделали и попали на Евро-2016. Но для меня это был сложный период, потому что я все еще был тренером ЦСКА — самого большого клуба России. И мы выиграли чемпионский титул. И сразу начали готовиться к Евро. Это было очень сложно. Мой совет всем — никогда не совмещайте работу в сборной и клубе. Это слишком.
— Между чемпионатами России и Голландии много отличий?
— Да. В Голландии в каждой команде атака всегда лучше обороны. Защитники, без обид, но это правда. В каждой команде вы всегда найдете классных форвардов. И сыграть на ноль практически нереально. В России все наоборот. У нас много хороших сильных защитников. А в атаке не так много креативных парней. Поэтому очень часто можно встретить результаты 0:0, 1:0. Здесь в Голландии я понимаю, что не пропустить не получится. Так что всегда нужно думать о том, сколько мячей мы забьем. Возьмите, к примеру, АЗ. Там фантастическая атака.
В истории России было много войн. Например, вы строите демократию уже 300 лет. У нас же очень молодая страна. И очень сложно создавать новые традиции. Но кое в чем мы превосходим Голландию. У нас фантастические стадионы после чемпионата мира. А в Голландии для меня стало открытием, что у вас шесть искусственных полей в высшем дивизионе. В России, когда я работал, было только одно — в Сибири. А в центре Европы — шесть! Я никогда не встречал футболиста, который бы любил искусственное поле.
— Ваш сын живет с вами в Арнхеме?
— Нет, когда я перебрался сюда, он был уже слишком взрослым, чтобы менять школу. У него в Москве друзья. Он притворяется, что он рэпер. У него прозвище Lil weight, потому что он довольно крупный. Как его отец.
— Что там за история у вас была с Гезюбююком (голландский судья, которого Слуцкий критиковал)?
— Может он хороший парень, но у меня был неприятный опыт общения с ним, когда он судил наш матч.
— Давайте ему позвоним прямо сейчас.
Слуцкий: Привет! Вы выглядите очень здорово! Наверное, потому что вы сейчас не судите наш матч. Но вообще я считаю, что нам нужно сесть вместе и выпить чай. Или даже не чай, а
Гезюбююк: Тогда с меня пахлава!
С: Договорились. Тогда я привезу водку и икру.
— Видите, больше никакой фигни!
— Да, мы люди мира. Знаете, это футбол. Тебя захлестывают эмоции. Порой сложно контролировать каждое слово.
— Сейчас вы играете иначе, чем в прошлом сезоне?
— Да, я всегда стараюсь подстроить схему под игроков. Нет
— Вы не жалеете о переезде в Голландию?
— Нет. Например, в Москве я постоянно проводил минимум 4 часа в автомобиле. Там ужасные пробки. Я всегда ездил с водителем. В это время смотрел матчи. Здесь же у меня куча свободного времени — 10 минут до базы, 10 минут до дома, 10 минут до центра города. Небольшой пример, Александр Головин, с которым я работал в ЦСКА, в воскресенье со своим «Монако» играл в «Меце». У нас был матч в субботу. Это всего 400 километров. Для русских это вообще не расстояние. И я проехал через четыре страны — Голландию, Бельгию, Люксембург и Францию. В России 400 километров — это только одна область. Мне здесь комфортно. Для жизни просто топ.
Еще один пример — если мы играем в субботу, то в пятницу или воскресенье я могу побывать в других городах на других матчах. В России это нереально, потому что всюду придется лететь. Когда я хожу на матчи, я сижу со скаутами других клубов. И в Англии, например, скаутам дают всегда лучшие места. В Голландии же — или слишком низко, или слишком высоко, справа, слева. Очень сложно смотреть игру. У меня совет всем клубам — давайте быть более толерантными. Я обещаю, если
— Президент вам уже отсосал? (в одном из интервью Слуцкий перепутал глаголы sack (увольнять) и suck (сосать)).
— Нет, я все еще работаю. У меня очень хорошие гарантии. Я полностью защищен прямо сейчас. Уволить меня сейчас очень сложно. Потому что все думают: окей, у меня очень специфические требования. Вообще у меня было два подобных случая. Первый про suck и sack, а второй — я сказал он любит шутки (jokes), а корреспонденту послышалось слово «наркотики» (drugs).
— Абрамович — ваш друг?
— Сложно сказать «друг». У нас очень хорошие отношения. С ним всегда интересно говорить о футболе. Он глубоко погружен во все процессы в «Челси». В том числе в работу академии. Мы много говорим о футболе. Только о футболе. Он очень умный и вежливый человек. Он сделал революцию в футболе. Все современные футболисты должны быть благодарны Абрамовичу. Он первым начал повышать зарплаты игрокам. Теперь это делают все.