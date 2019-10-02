Футбольная ассоциация Англии обвинила в расизме игрока «Манчестер Сити» Бернарду Силву
ТАСС, 2 октября. Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения в расизме против португальского полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы
ТАСС, 2 октября. Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения в расизме против португальского полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы
22 сентября Силва в Twitter сравнил детскую фотографию Менди с изображением на упаковке конфет Conquitos, почти сразу запись была удалена. Затем Силва написал: «В наше время уже нельзя пошутить над другом». Менди прокомментировал запись, не проявив признаков обиды. Позднее организация Kick It Out, специализирующаяся на борьбе с расизмом, призвала FA открыть дело в отношении Силвы.
До 9 октября от Силвы ожидают объяснения своего поступка.
Силва и Менди вместе выступали за «Монако» до лета 2017 года, после перешли в «Манчестер Сити».