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15:44 (мск), источник: ТАСС

Футбольная ассоциация Англии обвинила в расизме игрока «Манчестер Сити» Бернарду Силву

ТАСС, 2 октября. Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения в расизме против португальского полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы из-за его шутки в социальных сетях в адрес своего партнера по команде француза Бенжамена Менди. Об этом сообщает пресс-служба FA.

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Источник: Reuters

22 сентября Силва в Twitter сравнил детскую фотографию Менди с изображением на упаковке конфет Conquitos, почти сразу запись была удалена. Затем Силва написал: «В наше время уже нельзя пошутить над другом». Менди прокомментировал запись, не проявив признаков обиды. Позднее организация Kick It Out, специализирующаяся на борьбе с расизмом, призвала FA открыть дело в отношении Силвы.

До 9 октября от Силвы ожидают объяснения своего поступка.

Силва и Менди вместе выступали за «Монако» до лета 2017 года, после перешли в «Манчестер Сити».

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