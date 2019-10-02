Гаттузо, которого слухи связывали со «Спартаком», отказался возглавить «Дженоа»
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо не возглавит «Дженоа», сообщает Corriere dello Sport.
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо не возглавит «Дженоа», сообщает Corriere dello Sport.
Согласно информации источника, 41-летний специалист отклонил предложение, которое ему сделали «грифоны». Теперь руководство генуэзского клуба рассматривает возможность с приглашением на должность наставника команды Тьяго Мотты. Уволить Аурелио Андреацолли с поста главного тренера в «Дженоа» будут готовы, если в ближайшем матче чемпионата Италии команда проиграет «Милану».
Ранее сообщалось, что Гаттузо получил выгодное в финансовом плане предложение от «Спартака». Однако итальянец отказался от работы в московском клубе.
В турнирной таблице итальянской Серии А «Дженоа» занимает 18-е место. В активе команды 5 очков.