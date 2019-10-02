Гаттузо, которого слухи связывали со «Спартаком», отказался возглавить «Дженоа»

Согласно информации источника, 41-летний специалист отклонил предложение, которое ему сделали «грифоны». Теперь руководство генуэзского клуба рассматривает возможность с приглашением на должность наставника команды Тьяго Мотты. Уволить Аурелио Андреацолли с поста главного тренера в «Дженоа» будут готовы, если в ближайшем матче чемпионата Италии команда проиграет «Милану».