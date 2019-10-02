Бывший вице-президент ФИФА Фигередо пожизненно отстранен от футбольной деятельности

Судебная палата независимого комитета по этике ФИФА признала 87-летнего Фигередо виновным в нарушении кодекса этики организации. В период с 2004 по 2015 год функционер был связан с коррупционной схемой по продаже телевизионных и маркетинговых прав компаниям на турниры под эгидой Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL).

Кроме того, на Фигередо наложен штраф в размере 1 млн швейцарских франков (€918 тыс.). Решение об отстранении Фигередо вступило в силу в среду. Во вторник ФИФА пожизненно отстранила от футбольной деятельности бывшего генерального секретаря Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) Энрике Санса.

Фигередо был вице-президентом ФИФА с 2014 по 2015 год, руководил CONMEBOL с 2013 по 2014 год и Уругвайской ассоциацией футбола (с 1997 по 2006 год).

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала девять высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. В ходе коррупционного скандала от футбольной деятельности были отстранены на тот момент президент ФИФА Йозеф Блаттер, генеральный секретарь организации Жером Вальке и вице-президент организации, глава Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини.