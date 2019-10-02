Сын Шевченко — юная звезда «Челси» и, возможно, будущий игрок сборной Англии
Вот так поворот.
Вот так поворот.
У «Милана» снова все плохо. Это уже грустная классика для фанатов «россонери». Новый коуч Марко Джампаоло пока проваливается — очень паршивый старт сезона. В первых шести матчах Серии А у «Милана» аж 4 поражения. Три из них подряд. Это худший старт за… 81 год. Ничего себе.
Понятно, что СМИ активизировались и каждый день закидывают болельщиков новостями о возможной отставке Джампаоло. И его потенциальных сменщиках. Сейчас главным претендентом на пока что занятый пост считается… Андрей Шевченко. Легенда «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины.
Сам Шева уверяет, что все его мысли о национальной команде. И правда, какой «Милан», когда у человека и без него хватает забот? Например, надо воспитывать аж четырех сыновей — Джордана (14 лет), Кристиана (12), Александра (7) и Райдера Габриэля (5). Понятно, что жена Шевченко, американская модель Кристен Пазик заботится о своих детях. Но и отец ребятам нужен — правильно?
Тем более если ребенок активно занимается футболом. А его папа «кое-что» в нем понимает.
Второй сын Шевченко — Кристиан — сейчас в академии «Челси». Собственно, семья Шевченко живет в Лондоне. Давно — с тех самых пор, как Шева перешел в «Челси». Да, иконой клуба он, мягко говоря, не стал, но это не помешало украинцу полюбить столицу Англии. В ней
«Лондон или Милан? Я живу в Лондоне последние 13 лет. Поэтому сейчас, безусловно, он. Там моя семья, им там удобно, плюс я хотел, чтобы именно там мои дети пошли в школу.
Я не могу вам сказать точно, сколько дней в году провожу в Украине. Но достаточно, чтобы у меня было обширное понимание того, что касается моей работы. На самом деле я в Киеве довольно часто, у меня здесь есть жилье. Дети и жена регулярно посещают мой родной город, — объяснение от Шевченко в интервью vesti.ua.
В 2006-м Шева пытался найти себя миланского образца на «Стэмфорд Бридж» и в матче против «Уотфорда» (4:0) забил всего лишь второй гол за «Челси». Зато забил очень вовремя — накануне родился Кристиан, и Андрей, понятно, посвятил гол сыну. Спустя 13 лет сам Кристиан играет за «Челси» и забивает за детскую команду намного регулярнее, чем его отец за основу.
Пацан родился и вырос в Лондоне. А, значит, у него есть паспорт подданного Великобритании. А, значит… Ну, вы поняли.
«За какую сборную посоветую выступать сыну, если он дорастет до такого уровня? Хм… Я бы хотел столкнуться с таким выбором. Очень хотел бы. Вот когда будет такой выбор, тогда и будем говорить», — слова
3250 граммов весил 12 лет назад новорожденный Кристиан Шевченко. А что, тоже важная информация.
Кристиан хорош не только в футболе, но и в теннисе. Он даже занимал призовые места на разных детских турнирах. Но все же его главная страсть — футбол.
Естественно, Кристиан — форвард. Осталось всего ничего — повторить (или даже превзойти) достижения отца.