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17:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Маркизио объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Экс-полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии по футболу 33-летний Клаудио Маркизио объявил о завершении карьеры.

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Источник: РИА "Новости"

«Я дал обещание ребенку, который мечтал стать футболистом, что буду играть до тех пор, пока чувствую радость от выхода на поле. Но (сейчас) мое сердце говорит, что я нарушаю свое обещание. Я останавливаюсь, но должен сказать спасибо мечте, которая дарила мне силы и счастье», — написал Маркизио в своем микроблоге в Twitter.

В «Ювентусе» итальянский полузащитник провел почти всю карьеру, семь раз выигрывал с туринцами чемпионат Италии, четырежды — Кубок страны и трижды — Суперкубок Италии. Он покинул клуб в 2018 году и на правах свободного агента перешел в санкт-петербургский «Зенит», с которым стал чемпионом России сезона-2018/19.

За сборную Италии Маркизио провел 55 матчей и забил пять голов, стал серебряным призером чемпионата Европы-2012.

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