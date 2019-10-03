Маркизио объявил о завершении карьеры
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
«Я дал обещание ребенку, который мечтал стать футболистом, что буду играть до тех пор, пока чувствую радость от выхода на поле. Но (сейчас) мое сердце говорит, что я нарушаю свое обещание. Я останавливаюсь, но должен сказать спасибо мечте, которая дарила мне силы и счастье», — написал Маркизио в своем микроблоге в Twitter.
В «Ювентусе» итальянский полузащитник провел почти всю карьеру, семь раз выигрывал с туринцами чемпионат Италии, четырежды — Кубок страны и трижды — Суперкубок Италии. Он покинул клуб в 2018 году и на правах свободного агента перешел в
За сборную Италии Маркизио провел 55 матчей и забил пять голов, стал серебряным призером чемпионата Европы-2012.