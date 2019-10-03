Маркизио объявил о завершении карьеры

«Я дал обещание ребенку, который мечтал стать футболистом, что буду играть до тех пор, пока чувствую радость от выхода на поле. Но (сейчас) мое сердце говорит, что я нарушаю свое обещание. Я останавливаюсь, но должен сказать спасибо мечте, которая дарила мне силы и счастье», — написал Маркизио в своем микроблоге в Twitter.