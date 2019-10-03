Веркаутерен стал главным тренером «Андерлехта»

Источник: Спорт РИА Новости

Контракт с Веркаутереном рассчитан на два с половиной сезона. 62-летний бельгиец сменил у руля команды Саймона Дэвиса, который останется в тренерском штабе «Андерлехта».

Веркаутерен оставит должность в бельгийском клубе «Ауд-Хеверле Лёвен» и приступит к работе в «Андерлехте» на следующей неделе.

Столичная команда после девяти проведенных матчей занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, имея в своем активе 6 очков.