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19:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Веркаутерен стал главным тренером «Андерлехта»

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бельгийский специалист Франк Веркаутерен назначен главным тренером футбольного клуба «Андерлехт», сообщается на официальном сайте команды из Брюсселя.

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Источник: Спорт РИА Новости

Контракт с Веркаутереном рассчитан на два с половиной сезона. 62-летний бельгиец сменил у руля команды Саймона Дэвиса, который останется в тренерском штабе «Андерлехта».

Веркаутерен оставит должность в бельгийском клубе «Ауд-Хеверле Лёвен» и приступит к работе в «Андерлехте» на следующей неделе.

Столичная команда после девяти проведенных матчей занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, имея в своем активе 6 очков.

Веркаутерен в 2014—2016 годах возглавлял самарские «Крылья Советов». Также он тренировал несколько бельгийских клубов, в том числе «Андерлехт» и «Генк», португальский «Спортинг», «Аль-Джазиру» (ОАЭ).

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