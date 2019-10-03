Веркаутерен стал главным тренером «Андерлехта»
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бельгийский специалист Франк Веркаутерен назначен главным тренером футбольного клуба «Андерлехт», сообщается на официальном сайте команды из Брюсселя.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бельгийский специалист Франк Веркаутерен назначен главным тренером футбольного клуба «Андерлехт», сообщается на официальном сайте команды из Брюсселя.
Контракт с Веркаутереном рассчитан на два с половиной сезона. 62-летний бельгиец сменил у руля команды Саймона Дэвиса, который останется в тренерском штабе «Андерлехта».
Веркаутерен оставит должность в бельгийском клубе «Ауд-Хеверле Лёвен» и приступит к работе в «Андерлехте» на следующей неделе.
Столичная команда после девяти проведенных матчей занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, имея в своем активе 6 очков.
Веркаутерен в 2014—2016 годах возглавлял самарские «Крылья Советов». Также он тренировал несколько бельгийских клубов, в том числе «Андерлехт» и «Генк», португальский «Спортинг», «Аль-Джазиру» (ОАЭ).