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19:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кейн думает об уходе из «Тоттенхэма» из-за отсутствия трофеев

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может покинуть клуб летом 2020-го года, сообщает The Times.

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Источник: AP 2019

Форвард желает завоевывать трофеи, чего не может сделать с лондонцами.

Руководство «Тоттенхэма» опасается подобного решения и попытается оставить Кейна в клубе. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. В 9 матчах текущего сезона 26-летний форвард забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.

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