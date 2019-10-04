В Таиланде забили гол двойным ударом «ножницами»
Гол двойным ударом «ножницами» был забит в матче 25-го тура чемпионата Таиланда между командами «Нахон Ратчасима» и «Бурирам Юнайтед». Видео появилось в Twitter турнира.
Гол двойным ударом «ножницами» был забит в матче 25-го тура чемпионата Таиланда между командами «Нахон Ратчасима» и «Бурирам Юнайтед». Видео появилось в Twitter турнира.
На четвертой добавленной минуте матча при счете 1:3 хозяева провели атаку. После навеса в штрафную «Бурирама» два футболиста «Нахона» одновременно пробили по мячу ударом через себя в падении, в результате чего мяч оказался в воротах. Встреча завершилась со счетом 2:3.