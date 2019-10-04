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12:56 (мск), источник: Lenta.Ru

В Таиланде забили гол двойным ударом «ножницами»

Гол двойным ударом «ножницами» был забит в матче 25-го тура чемпионата Таиланда между командами «Нахон Ратчасима» и «Бурирам Юнайтед». Видео появилось в Twitter турнира.

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На четвертой добавленной минуте матча при счете 1:3 хозяева провели атаку. После навеса в штрафную «Бурирама» два футболиста «Нахона» одновременно пробили по мячу ударом через себя в падении, в результате чего мяч оказался в воротах. Встреча завершилась со счетом 2:3.

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