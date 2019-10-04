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12:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Английский фанат принял ислам из-за Салаха. Раньше он ненавидел мусульман

Болельщик «Ноттингем Форест» Бен Бёрд рассказал о решении принять ислам после наблюдения за нападающим «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамедом Салахом.

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Источник: AP 2019

«Я прошёл путь от ненависти к исламу до его принятия. Салах стал первым мусульманином, к которому я смог нормально относиться. Будучи студентом шестого курса, я читал СМИ с правым уклоном, настроенные против представителей этой религии. Тогда я относился к мусульманам как к отстающим во всём людям, которые не способны стать частью общества и хотят захватить господство.

Салах, его образ жизни и то, как он разговаривает с людьми, вдохновили меня на принятие ислама. Когда люди читают Коран и изучают эту религию, они видят что-то другое — не то, что обычно подают в СМИ. Я новичок в исламе и всё ещё учусь. Это тяжело. Твой образ жизни меняется. Думаю, мои друзья не верят, что я стал мусульманином, потому что я сам не особо изменился. Мне просто кажется, что моё сердце стало лучше», — цитирует Бёрда The Guardian.

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