Английский фанат принял ислам из-за Салаха. Раньше он ненавидел мусульман
Болельщик «Ноттингем Форест» Бен Бёрд рассказал о решении принять ислам после наблюдения за нападающим «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамедом Салахом.
Болельщик «Ноттингем Форест» Бен Бёрд рассказал о решении принять ислам после наблюдения за нападающим «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамедом Салахом.
«Я прошёл путь от ненависти к исламу до его принятия. Салах стал первым мусульманином, к которому я смог нормально относиться. Будучи студентом шестого курса, я читал СМИ с правым уклоном, настроенные против представителей этой религии. Тогда я относился к мусульманам как к отстающим во всём людям, которые не способны стать частью общества и хотят захватить господство.
Салах, его образ жизни и то, как он разговаривает с людьми, вдохновили меня на принятие ислама. Когда люди читают Коран и изучают эту религию, они видят