Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
21:45
Амьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Эйбар
Футбол. Еврокубки
3.10
Витория Гимарайнш
Айнтрахт Ф
01
Футбол. Еврокубки
3.10
Арсенал
Стандард Л
40
Футбол. Еврокубки
3.10
Селтик
ЧФР
20
Все события
Фоторепортажи
10Хэмилтон победил на Гран-при России в Сочи
11«Локомотив» дома уступил «Атлетико»
13:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине скончался в 31 год

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине-2008 по футболу в составе сборной Нигерии Айзек Промис скончался в возрасте 31 года, сообщает Федерация футбола Нигерии в Twitter.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

— Мы с грустью узнали о внезапной кончине бывшего форварда сборной Нигерии Айзека Промиса, — говорится в сообщении. — Промис был капитаном команды, выигравшей серебро на Олимпиаде в Пекине. Наши мысли и молитвы сейчас с его семьей. Пусть его душа покоится с миром, аминь.

Нигерийцы уступили в финале Олимпийских Игр сборной Аргентины с Лионелем Мессии в составе со счетом 0:1. Промис практически всю карьеру провел в турецких клубах. Всего на клубном уровне он сыграл 359 матчей, в которых забил 79 голов и отдал 59 голевых передач. В составе сборных Нигерии всех возрастов — 9 матчей, в которых забил 2 гола.

Нигерия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Испанские СМИ: Повезло, что ЦСКА был неэффективен
Россия сенсационно проиграла на Кубке мира по волейболу
После плохого сезона Малкин взялся за дело. Но его клуб проиграл
Василевский победил в битве русских супервратарей в матче НХЛ
В России подменяли пробы еще к ОИ-2008: схема так и не раскрыта
Федор Черенков: пять лет без легенды № 10 (фото)
Премьера Панарина поставила «Мэдисон Сквер Гарден» на уши
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь