Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине скончался в 31 год

— Мы с грустью узнали о внезапной кончине бывшего форварда сборной Нигерии Айзека Промиса, — говорится в сообщении. — Промис был капитаном команды, выигравшей серебро на Олимпиаде в Пекине. Наши мысли и молитвы сейчас с его семьей. Пусть его душа покоится с миром, аминь.

Нигерийцы уступили в финале Олимпийских Игр сборной Аргентины с Лионелем Мессии в составе со счетом 0:1. Промис практически всю карьеру провел в турецких клубах. Всего на клубном уровне он сыграл 359 матчей, в которых забил 79 голов и отдал 59 голевых передач. В составе сборных Нигерии всех возрастов — 9 матчей, в которых забил 2 гола.