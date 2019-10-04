В Сети появились штрафы «Реала»: сколько и за что

Источник: AP 2019

Marca со ссылкой на Deportes Cuatro сообщает, что дороже всего игрокам «Реала» обходится неоправданный пропуск тренировки — 3000 евро. Футболисты должны прибыть на базу за 45 минут до ее начала. Опоздание на пять минут обойдется в 250 евро, на 15 — в два раза дороже.

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Запрещается использование мобильного телефона не в беззвучном режиме во время посещения физиотерапевта или в автобусе и раздевалке. В противном случае с игрока взимается штраф 250 евро, а за повторное нарушение придется выложить от 500 до 1000 евро.

Пропуск обязательного взвешивания раз в неделю выльется спортсмену в 250 евро. Превышение допустимого веса — до 1000 евро.

В выходной день футболисты обязаны уведомлять представителей клуба об отъездах, интервью или участии в коммерческих проектах, иначе придется заплатить до 1000 евро.