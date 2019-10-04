Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
21:45
Амьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Эйбар
Футбол. Первый дивизион
5.10
Луч
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
5.10
СКА-Хабаровск
Химки
Футбол. Премьер-лига
5.10
Уфа
Ахмат
Все события
Фоторепортажи
33Позор «Спартака» довел ребенка до слез
7Черный день «Локо»: 20-е поражение, 50 пропущенных голов
19:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Сети появились штрафы «Реала»: сколько и за что

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Испанские СМИ обнародовали скрины документов, в которых прописаны штрафы за нарушение дисциплины в мадридском «Реале».

Наверх
Источник: AP 2019

Marca со ссылкой на Deportes Cuatro сообщает, что дороже всего игрокам «Реала» обходится неоправданный пропуск тренировки — 3000 евро. Футболисты должны прибыть на базу за 45 минут до ее начала. Опоздание на пять минут обойдется в 250 евро, на 15 — в два раза дороже.

Читайте также
«Реал» выступил с заявлением насчёт слухов про заболевание Куртуа

Запрещается использование мобильного телефона не в беззвучном режиме во время посещения физиотерапевта или в автобусе и раздевалке. В противном случае с игрока взимается штраф 250 евро, а за повторное нарушение придется выложить от 500 до 1000 евро.

Пропуск обязательного взвешивания раз в неделю выльется спортсмену в 250 евро. Превышение допустимого веса — до 1000 евро.

В выходной день футболисты обязаны уведомлять представителей клуба об отъездах, интервью или участии в коммерческих проектах, иначе придется заплатить до 1000 евро.

Пролетевшие мимо заявки на игру обязаны быть с остальной командой до начала матча и могут покинуть стадион не раньше, чем за 10 минут до конца встречи.

Читайте также
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фанаты хотели ее смутить, но она с блеском вышла из пикантной ситуации
Как гимнастка из СССР получила предложение руки от сына президента
Почему Россия проваливается в еврокубках
Красивый удар с лета Суареса признан голом недели в ЛЧ (видео)
«Барселона» определилась с кандидатом на замену Вальверде
В Польше назвали провальным переход нападающего ЦСКА
Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире все матчи 12-го тура РПЛ
Арнольд Шварценеггер оценил домашний стадион «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь