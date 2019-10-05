Transfermarkt снизил рыночную стоимость Лодыгина почти вдвое

Ещё в мае сайт оценивал российского вратаря, когда тот выступал в аренде в греческом «Олимпиакосе», в € 1,5 млн. Сегодня же портал снизил стоимость футболиста до € 800 тыс.

Напомним, в «Газишехир Газиантеп» Лодыгин перешёл этим летом на правах свободного агента. До этого он выступал за «Зенит». В стан сине-бело-голубых перешёл летом 2013 года из греческого «Ксанти». Сумма трансфера составила € 800 тыс. В минувшем сезоне 29-летний голкипер принял участие в одном матче Лиги Европы с минским «Динамо» (0:4). Лодыгин провёл на поле все 90 минут и пропустил четыре мяча. В зимнее трансферное окно Лодыгин перешёл в пирейский «Олимпиакос» на правах аренды. В составе греческого клуба провёл два матча в греческой Суперлиге и пропустил один мяч.