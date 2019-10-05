Transfermarkt снизил рыночную стоимость Лодыгина почти вдвое
Портал Transfermarkt снизил рыночную стоимость бывшего голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина, который сейчас выступает за турецкий «Газишехир Газиантеп», почти вдвое.
Портал Transfermarkt снизил рыночную стоимость бывшего голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина, который сейчас выступает за турецкий «Газишехир Газиантеп», почти вдвое.
Ещё в мае сайт оценивал российского вратаря, когда тот выступал в аренде в греческом «Олимпиакосе», в € 1,5 млн. Сегодня же портал снизил стоимость футболиста до € 800 тыс.
Напомним, в «Газишехир Газиантеп» Лодыгин перешёл этим летом на правах свободного агента. До этого он выступал за «Зенит». В стан