Зимой «Ювентус» намерен расстаться с тремя игроками

Согласно информации источника, «старая синьора» намерена избавиться от форварда Марио Манджукича, вингера Марко Пьяцы и голкипера Маттиа Перина. Вероятным местом продолжения карьеры для первого называется Катар. Второго чемпион Италии хочет отдать в аренду одному из клубов Серии А. Третий летом был близок к переходу в «Бенфику», поэтому в «Юве» рассчитывают, что лиссабонцы могут возобновить интерес к вратарю.