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11:51 (мск), источник: Vesti.kz

Стойчо Младенов назвал ключ к победе в финале Кубка Казахстана по футболу

Главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов в интервью пресс-службе ПФЛК прокомментировал предстоящий финал Кубка Казахстана.

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— Если сравнить «Кайсар» образца прошлого сезона и текущего, то в чем он прибавил и в каких аспектах игры стал лучше?

— Наша команда стала лучше в плане тактической дисциплины. И, конечно же, не могу не отметить комбинационное мастерство в атаке.

— Какую роль в этом сезоне сыграли новички? Довольны ли вы селекционной работой?

— Мы усилили команду качественными игроками на тех позициях, где это требовалось. Особенно в атакующем плане клуб провел очень хорошие трансферы. Я очень доволен селекционной работой.

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— Давайте вспомним дорогу к этому финалу. Какой кубковый матч был самым сложным?

— Весь пройденный путь от начала и до самого финала был сложным. В первых двух кубковых играх мы проводили ротацию состава и наигрывали игроков. И эти ротации были успешны! Далее, в спарринге с «Тоболом» команда была очень сконцентрирована, потому что мы знали, что сможем решить задачу попадания в еврокубки через Кубок страны. Мы выложились на все сто процентов в матче с костанайской командой. Когда по результатам первой встречи мы проиграли в гостях со счетом 1:0, я был уверен, что мы выиграем в ответном поединке и пройдем в финал.

— В личных встречах с «Атырау» в этом году паритет — по победе у каждой команды. Что скажете по их игре?

— Я очень уважаю «Атырау» как соперника. У каждой команды есть как сильные, так и слабые стороны. Мы постараемся, чтобы «Кайсар» выглядел лучше оппонента с технической точки зрения. Это очень важно!

— Какие факторы могут стать ключом к победе в решающем матче Кубка страны?

— Для команды в финале будет очень важна максимальная концентрация. Мы должны показать свой класс и реализовывать моменты в голы, потому что это финал Кубка. Здесь может произойти все, что угодно.

Добавим, что финал Кубка Казахстана «Кайсар» — «Атырау» состоится завтра, 6 октября.

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