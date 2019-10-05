Эмери рассказал о целях «Арсенала» на сезон

«В настоящий момент мы поставили себе цель. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем году. В прошлом сезоне мы остались за пределами зоны самого престижного клубного турнира Старого Света. В этом году мы должны исправить положение», — сказал Эмери.