Эмери рассказал о целях «Арсенала» на сезон
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды на сезон.
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды на сезон.
Об этом сообщает Sky Sports.
Испанец заявил, что хочет пробиться по окончании чемпионата в Лигу чемпионов.
«В настоящий момент мы поставили себе цель. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем году. В прошлом сезоне мы остались за пределами зоны самого престижного клубного турнира Старого Света. В этом году мы должны исправить положение», — сказал Эмери.