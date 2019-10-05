«Жетысу» одержал волевую победу над «Иртышом»

Встреча проходила сегодня, 5 октября, и завершилась со счетом 2:1. На девятой минуте защитник Руслан Есимов вывел «Иртыш» вперед, но на 55-й «Жетысу» отыгрался благодаря голу прямым ударом со штрафного от Аслана Дарабаева, который этот сезон начинал в Павлодаре. Исход же игры на 88-й минуте решил болгарский форвард Мартин Тошев, забивший свой шестой гол в 10 матчах КПЛ.