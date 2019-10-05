«Тараз» в меньшинстве отыгрался с 0:2 и победил «Окжетпес» в гостях

Встреча проходила сегодня, 5 октября, и завершилась со счетом 3:2. По ходу игры гости отыгрались с 0:2.

На 20-й минуте сербский полузащитник Милан Стоянович с пенальти вывел «Окжетпес» вперед, а на 28-й бразильский хавбек Данило Алмейда Алвес увеличил преимущество гостей. Сделать камбэк «Тараз» смог с помощью гола форварда Алишера Сулея на 43-й и дубля нападающего сборной Грузии Элгуджи Лобжанидзе, который забил на 66-й и 90-й.

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При этом «Тараз» с 60-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления бразильского полузащитника Джана Мартинша.

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