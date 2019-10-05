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17:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Льорис сломал руку за мгновение до того, как пропустил гол от «Брайтона». Видео

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис сломал руку за мгновение до того, как пропустил гол в стартовом матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион».

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Источник: AP 2019

Льорис получил серьёзную травму, когда пытался опереться на левую руку, упав за линию ворот после того, как отбил перед собой навес с фланга. Сразу после этого мяч добил в ворота Ниль Мопе.

В 8-м туре в субботу, 5 октября, также встречаются «Ливерпуль» — «Лестер Сити», «Уотфорд» — «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» — «Эвертон», «Норвич Сити» — «Астон Вилла» и «Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас».

В воскресенье, 6 октября, состоятся матчи «Арсенал» — «Борнмут», «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» — «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».

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Первый тайм: 2:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 85.10.2019, 14:30 (МСК UTC+3)Falmer Stadium
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Нил Мопей3′
Аарон Конноли32′
Аарон Конноли(Льюис Данк)65′
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28Танги Ндомбеле
46′
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8Харри Уинкс
44Аарон Конноли
80′
7Сон Хын Мин
73′
8Ив Биссума
27Лукас Моура
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)8
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
11Фолы7
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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