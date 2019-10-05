Льорис сломал руку за мгновение до того, как пропустил гол от «Брайтона». Видео
Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис сломал руку за мгновение до того, как пропустил гол в стартовом матче 8-го тура английской
Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис сломал руку за мгновение до того, как пропустил гол в стартовом матче 8-го тура английской
Льорис получил серьёзную травму, когда пытался опереться на левую руку, упав за линию ворот после того, как отбил перед собой навес с фланга. Сразу после этого мяч добил в ворота Ниль Мопе.
В 8-м туре в субботу, 5 октября, также встречаются «Ливерпуль» — «Лестер Сити», «Уотфорд» — «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» — «Эвертон», «Норвич Сити» — «Астон Вилла» и «Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас».
В воскресенье, 6 октября, состоятся матчи «Арсенал» — «Борнмут», «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» — «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».
|Грэм Поттер
|Маурисио Покеттино
|Нил Мопей
|3′
|Аарон Конноли
|32′
|Аарон Конноли(Льюис Данк)
|65′
|1
|Мэтью Райан
|4
|Тоби Алдервейрелд
|5
|Льюис Данк
89′
|5
|Ян Фертонген
|15
|Адам Уэбстер
|33
|Бен Дэйвис
|22
|Мартин Монтойя
|15
|Эрик Дайер
55′
|33
|Дэн Берн
|17
|Мусса Сиссоко
|13
|Паскаль Гросс
|23
|Кристиан Эриксен
|18
|Аарон Муй
|10
|Харри Кейн
|7
|Нил Мопей
|11
|Эрик Ламела
|6
|Дэйл Стивенс
57′90′
|1
|Юго Ллорис
8′
|17
|Гленн Маррей
|22
|Пауло Гассанига
|46
|Стивен Альсате
88′
|28
|Танги Ндомбеле
46′
|3
|Гаэтан Бонг
|8
|Харри Уинкс
|44
|Аарон Конноли
80′
|7
|Сон Хын Мин
73′
|8
|Ив Биссума
|27
|Лукас Моура
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)