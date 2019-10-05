«Кайрат» забил шесть голов «Актобе» и увеличил отрыв от второго места в КПЛ
Алматинский «Кайрат» разгромил «Актобе» в домашнем матче 29-го тура казахстанской
Алматинский «Кайрат» разгромил «Актобе» в домашнем матче 29-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 5 октября, и завершилась со счетом 6:0. У победителей на четвертой минуте забил польский хавбек Конрад Вжещиньски, на шестой и 66-й — форвард сборной Венгрии Мартон Эппель, оформивший дубль, на 54-й — защитник Гафуржан Суюмбаев, на 59-й — украинский нападающий Адеринсола Эсеола, а на 60-й пенальти реализовал капитан команды Бауыржан Исламхан.
Для «Кайрата» эта победа стала 20-й в КПЛ. С 62 очками алматинцы идут первыми. опережая на три балла «Тобол», а на шесть — «Астану». При этом костанайский клуб провел на матч меньше, а столичный — на два.
Потерпевший 17-е поражение в сезоне «Актобе» идет на последнем, 12-м, месте. У