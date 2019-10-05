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16:35 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Актобе» прокомментировал разгром от «Кайрата» и угрозу вылета из КПЛ

В матче 29-го тура чемпионата Казахстана «Кайрат» разгромил на своем поле «Актобе». После игры главный тренер гостей Александр Седнев выступил на пресс-конференции и рассказал о причинах поражения, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра в Алматы завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев, которые уже к шестой минуте вели 2:0.

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— Заслуженная победа «Кайрата», они были мощнее во всех компонентах. Неудачноеначало матча было, мягко говоря. Одна команда играла на кураже, а вторая делала все, чтобы матч скорее закончился. Надеюсь, что эта игра станет уроком для нас.

Стоит отметить наших болельщиков, даже после такого поражения они отнеслись с пониманием к команде.

— «Актобе» практически вылетает из премьер-лиги, ваша реакция? И что будет в будущем с вами и с командой?

— Сделаем все, чтобы отблагодарить болельщиков, не допускаю, что мы будем доигрывать чемпионат. Моя судьба? Не знаю, так или иначе желаю удачи и процветания «Актобе».

После 29 туров у «Актобе» 12 очков. За четыре тура до конца команда Седнева идет на последнем, 12-м, месте и на 12 баллов отстает от «Тараза», который занимает десятую строчку.

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