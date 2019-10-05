Тренер «Актобе» прокомментировал разгром от «Кайрата» и угрозу вылета из КПЛ

Игра в Алматы завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев, которые уже к шестой минуте вели 2:0.

— Заслуженная победа «Кайрата», они были мощнее во всех компонентах. Неудачноеначало матча было, мягко говоря. Одна команда играла на кураже, а вторая делала все, чтобы матч скорее закончился. Надеюсь, что эта игра станет уроком для нас.

Стоит отметить наших болельщиков, даже после такого поражения они отнеслись с пониманием к команде.

— «Актобе» практически вылетает из премьер-лиги, ваша реакция? И что будет в будущем с вами и с командой?

— Сделаем все, чтобы отблагодарить болельщиков, не допускаю, что мы будем доигрывать чемпионат. Моя судьба? Не знаю, так или иначе желаю удачи и процветания «Актобе».