«Приняли такое решение из-за матча с “Астаной”». Шпилевский — о разгроме «Актобе» и замене Эсеолы
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский на послематчевой
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский на послематчевой
Игра 29-го тура КПЛ в Алматы завершилась со счетом 6:0.
Результат порадовал, но в первую очередь хотел бы пожелать удачи коллеге — Александру Седневу и «Актобе», их болельщики сегодня создали феноменальную атмосферу. Теперь мы надеемся, что игроки сборной вернутся без травм, и продолжим борьбу, — сказал Шпилевский.
— Вы заменили Эсеолу, он был недоволен этим, учитывая их очный спор с Эппелем за звание лучшего бомбардира, стоило ли его менять?
— У него было три желтые карточки, следующий матч мы играем с «Астаной», поэтому приняли такое решение. Мы все выяснили с Эсеолой после игры, все нормально, не переживайте.
Для «Кайрата» эта победа стала 20-й в КПЛ. С 62 очками алматинцы идут первыми, опережая на три балла «Тобол» и на шесть — «Астану». При этом костанайский клуб провел на матч меньше, а столичный — на два.