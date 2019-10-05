«Приняли такое решение из-за матча с “Астаной”». Шпилевский — о разгроме «Актобе» и замене Эсеолы

Игра 29-го тура КПЛ в Алматы завершилась со счетом 6:0.

Результат порадовал, но в первую очередь хотел бы пожелать удачи коллеге — Александру Седневу и «Актобе», их болельщики сегодня создали феноменальную атмосферу. Теперь мы надеемся, что игроки сборной вернутся без травм, и продолжим борьбу, — сказал Шпилевский.

— Вы заменили Эсеолу, он был недоволен этим, учитывая их очный спор с Эппелем за звание лучшего бомбардира, стоило ли его менять?

— У него было три желтые карточки, следующий матч мы играем с «Астаной», поэтому приняли такое решение. Мы все выяснили с Эсеолой после игры, все нормально, не переживайте.