Аутсайдер АПЛ разгромил «Тоттенхэм»
Лондонский «Тоттенхэм» на выезде проиграл «Брайтону» в матче восьмого тура Английской
Лондонский «Тоттенхэм» на выезде проиграл «Брайтону» в матче восьмого тура Английской
Встреча прошла в субботу, 5 октября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. На третьей минуте после ошибки голкипера «шпор» Уго Льориса «чаек» вперед вывел Ниль Мопе. Через 29 минут преимущество «Брайтона» удвоил Аарон Коннолли. Во втором тайме на 65-й минуте Коннолли оформил дубль.
После восьми туров в активе «Тоттенхэма» 11 очков, команда находится на шестом месте в чемпионате Англии. «Брайтон» набрал девять баллов и расположился на 12-й строчке.
В следующем туре «Тоттенхэм» 19 октября на своем поле примет «Уотфорд». «Брайтон» в тот же день на выезде сыграет с «Астон Виллой».
|Грэм Поттер
|Маурисио Покеттино
|Нил Мопей
|3′
|Аарон Конноли
|32′
|Аарон Конноли(Льюис Данк)
|65′
|1
|Мэтью Райан
|4
|Тоби Алдервейрелд
|5
|Льюис Данк
89′
|5
|Ян Фертонген
|15
|Адам Уэбстер
|33
|Бен Дэйвис
|22
|Мартин Монтойя
|15
|Эрик Дайер
55′
|33
|Дэн Берн
|17
|Мусса Сиссоко
|13
|Паскаль Гросс
|23
|Кристиан Эриксен
|18
|Аарон Муй
|10
|Харри Кейн
|7
|Нил Мопей
|11
|Эрик Ламела
|6
|Дэйл Стивенс
57′90′
|1
|Юго Ллорис
8′
|17
|Гленн Маррей
|22
|Пауло Гассанига
|46
|Стивен Альсате
88′
|28
|Танги Ндомбеле
46′
|3
|Гаэтан Бонг
|8
|Харри Уинкс
|44
|Аарон Конноли
80′
|7
|Сон Хын Мин
73′
|8
|Ив Биссума
|27
|Лукас Моура
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)