Аутсайдер АПЛ разгромил «Тоттенхэм»

Источник: AP 2019

Встреча прошла в субботу, 5 октября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. На третьей минуте после ошибки голкипера «шпор» Уго Льориса «чаек» вперед вывел Ниль Мопе. Через 29 минут преимущество «Брайтона» удвоил Аарон Коннолли. Во втором тайме на 65-й минуте Коннолли оформил дубль.

После восьми туров в активе «Тоттенхэма» 11 очков, команда находится на шестом месте в чемпионате Англии. «Брайтон» набрал девять баллов и расположился на 12-й строчке.