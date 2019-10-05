Дубль Адамяна принес «Хоффенхайму» победу в матче чемпионата Германии с «Баварией»

Источник: AFP 2019

В составе «Баварии» отличился Роберт Левандовский (73-я минута), у «Хоффенхайма» дубль сделал армянский нападающий Саркис Адамян (54, 79).

Футбол Германия 2019/2020 Тур 7, 5.10.2019, 16:30 Байер 1 РБ Лейпциг 1

Также в субботу леверкузенский «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Лейпцигом» (1:1). «Байер» является соперником московского «Локомотива» по группе в Лиге чемпионов, «Лейпциг» — соперником петербургского «Зенита». «Фрайбург» дома сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (2:2).

В турнирной таблице чемпионата Германии лидирует «Бавария» (14 очков), которая по дополнительным показателям опережает «Лейпциг», «Байер» и «Фрайбург», набравших столько же очков.