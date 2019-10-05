Дубль Адамяна принес «Хоффенхайму» победу в матче чемпионата Германии с «Баварией»
ТАСС, 5 октября. Мюнхенская «Бавария» дома проиграла «Хоффенхайму» со счетом 1:2 в матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС, 5 октября. Мюнхенская «Бавария» дома проиграла «Хоффенхайму» со счетом 1:2 в матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу.
В составе «Баварии» отличился Роберт Левандовский (73-я минута), у «Хоффенхайма» дубль сделал армянский нападающий Саркис Адамян (54, 79).
Также в субботу леверкузенский «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Лейпцигом» (1:1). «Байер» является соперником московского «Локомотива» по группе в Лиге чемпионов, «Лейпциг» — соперником петербургского «Зенита». «Фрайбург» дома сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (2:2).
В турнирной таблице чемпионата Германии лидирует «Бавария» (14 очков), которая по дополнительным показателям опережает «Лейпциг», «Байер» и «Фрайбург», набравших столько же очков.
«Бавария» сыграет на выезде с «Аугсбургом» в матче восьмого тура 19 октября, в тот же день «Лейпциг» дома встретится с «Вольфсбургом». «Байер» 18 октября в гостях сыграет с «Айнтрахтом» (Франкфурт-на-Майне).
|Нико Ковач
|Альфред Шройдер
|Роберт Левандовски(Томас Мюллер)
|73′
|Саркис Адамян(Деннис Гайгер)
|54′
|Саркис Адамян(Роберт Сков)
|79′
|1
|Мануэль Нойер
|1
|Оливер Бауманн
|4
|Никлас Зюле
|21
|Беньямин Хюбнер
|5
|Бенжамен Павар
|25
|Кевин Акпогума
|17
|Джером Боатенг
|38
|Штефан Пош
|32
|Джошуа Киммих
|8
|Деннис Гайгер
|6
|Тиагу Алькантара
45+3′
|16
|Себастьян Руди
|10
|Филиппе Коутинью
|9
|Илас Бебу
|22
|Серж Гнабри
|29
|Роберт Сков
|9
|Роберт Левандовски
|3
|Павел Кадержабек
63′
|24
|Корентен Толиссо
60′
|5
|Костантинос Стафилидис
|14
|Иван Перишич
90+5′
|11
|Флориан Гриллич
67′
|29
|Кингсли Коман
60′
|6
|Ховард Нордтвейт
|25
|Томас Мюллер
|23
|Саркис Адамян
82′
|4
|Эрмин Бичакчич
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Тобиас Штилер(Германия)