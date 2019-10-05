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19:09 (мск), источник: ТАСС

Дубль Адамяна принес «Хоффенхайму» победу в матче чемпионата Германии с «Баварией»

ТАСС, 5 октября. Мюнхенская «Бавария» дома проиграла «Хоффенхайму» со счетом 1:2 в матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: AFP 2019

В составе «Баварии» отличился Роберт Левандовский (73-я минута), у «Хоффенхайма» дубль сделал армянский нападающий Саркис Адамян (54, 79).

Футбол

Германия 2019/2020
Тур 7, 5.10.2019, 16:30

Байер1РБ Лейпциг1

Также в субботу леверкузенский «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Лейпцигом» (1:1). «Байер» является соперником московского «Локомотива» по группе в Лиге чемпионов, «Лейпциг» — соперником петербургского «Зенита». «Фрайбург» дома сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (2:2).

В турнирной таблице чемпионата Германии лидирует «Бавария» (14 очков), которая по дополнительным показателям опережает «Лейпциг», «Байер» и «Фрайбург», набравших столько же очков.

«Бавария» сыграет на выезде с «Аугсбургом» в матче восьмого тура 19 октября, в тот же день «Лейпциг» дома встретится с «Вольфсбургом». «Байер» 18 октября в гостях сыграет с «Айнтрахтом» (Франкфурт-на-Майне).

Бавария
1:2
Первый тайм: 0:0
Хоффенхайм
Футбол, Германия, Тур 75.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Allianz Arena
Главные тренеры
Нико КовачАльфред Шройдер
Голы
Роберт Левандовски(Томас Мюллер)73′
Саркис Адамян(Деннис Гайгер)54′
Саркис Адамян(Роберт Сков)79′
Составы команд
1Мануэль Нойер
1Оливер Бауманн
4Никлас Зюле
21Беньямин Хюбнер
5Бенжамен Павар
25Кевин Акпогума
17Джером Боатенг
38Штефан Пош
32Джошуа Киммих
8Деннис Гайгер
6Тиагу Алькантара
45+3′
16Себастьян Руди
10Филиппе Коутинью
9Илас Бебу
22Серж Гнабри
29Роберт Сков
9Роберт Левандовски
3Павел Кадержабек
63′
24Корентен Толиссо
60′
5Костантинос Стафилидис
14Иван Перишич
90+5′
11Флориан Гриллич
67′
29Кингсли Коман
60′
6Ховард Нордтвейт
25Томас Мюллер
23Саркис Адамян
82′
4Эрмин Бичакчич
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)7
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
9Угловые3
7Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяТобиас Штилер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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