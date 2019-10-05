«Ливерпуль» обыграл «Лестер» и одержал 17-ю победу подряд в АПЛ
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Лестер» в матче восьмого тура Английской
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Лестер» в матче восьмого тура Английской
Встреча прошла в субботу, 5 октября, на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Красных вперед на 40-й минуте вывел Садио Мане. На 80-й минуте равенство восстановил Джеймс Мэддисон. В добавленное время в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Джейс Милнер. Для мерсисайдцев это 17-я победа подряд в АПЛ с учетом матчей прошлого сезона.
В следующем туре «Ливерпуль» 20 октября на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Лестер» днем ранее на своем поле примет с «Бернли».
|Юрген Клопп
|Брендан Роджерс
|Садио Мане(Джеймс Милнер)
|40′
|Джеймс Мэддисон(Айосе Перес)
|80′
|Джеймс Милнер
|90+5′
|13
|Сан Мигель дель Кастильо Адриан
|1
|Каспер Шмайхель
|4
|Виргил ван Дейк
|3
|Бен Чилвелл
|6
|Деян Ловрен
|4
|Чаглар Сеюнджю
53′
|26
|Эндрю Робертсон
|6
|Джонатан Эванс
69′
|66
|Трент Александр-Арнолд
|21
|Рикарду Перейра
|3
|Фабинью
39′
|8
|Юри Тилеманс
|7
|Джеймс Милнер
|25
|Уилфред Ндиди
30′
|10
|Садио Мане
|9
|Джейми Варди
|5
|Джорджиньо Вайналдум
78′
|10
|Джеймс Мэддисон
86′
|14
|Джордан Хендерсон
|20
|Хамза Чудхури
89′
|9
|Роберту Фирмину
78′
|15
|Харви Барнс
45′
|27
|Дивок Ориги
|11
|Марк Олбрайтон
|11
|Мохамед Салах
90′
|26
|Деннис Прат
73′
|20
|Адам Лаллана
|17
|Айосе Перес
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|2
|8
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Крис Кавана(Англия)