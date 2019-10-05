«Ливерпуль» обыграл «Лестер» и одержал 17-ю победу подряд в АПЛ

Встреча прошла в субботу, 5 октября, на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Красных вперед на 40-й минуте вывел Садио Мане. На 80-й минуте равенство восстановил Джеймс Мэддисон. В добавленное время в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Джейс Милнер. Для мерсисайдцев это 17-я победа подряд в АПЛ с учетом матчей прошлого сезона.