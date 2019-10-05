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19:38 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» и одержал 17-ю победу подряд в АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Лестер» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в субботу, 5 октября, на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Красных вперед на 40-й минуте вывел Садио Мане. На 80-й минуте равенство восстановил Джеймс Мэддисон. В добавленное время в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Джейс Милнер. Для мерсисайдцев это 17-я победа подряд в АПЛ с учетом матчей прошлого сезона.

После восьми туров в активе «Ливерпуля» 24 очка, команда продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата страны. «Лестер» набрал 14 баллов и расположился на третьей строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» 20 октября на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Лестер» днем ранее на своем поле примет с «Бернли».

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Первый тайм: 1:0
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Футбол, Англия, Тур 85.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Anfield
Главные тренеры
Юрген КлоппБрендан Роджерс
Голы
Садио Мане(Джеймс Милнер)40′
Джеймс Мэддисон(Айосе Перес)80′
Джеймс Милнер90+5′
Составы команд
13Сан Мигель дель Кастильо Адриан
1Каспер Шмайхель
4Виргил ван Дейк
3Бен Чилвелл
6Деян Ловрен
4Чаглар Сеюнджю
53′
26Эндрю Робертсон
6Джонатан Эванс
69′
66Трент Александр-Арнолд
21Рикарду Перейра
3Фабинью
39′
8Юри Тилеманс
7Джеймс Милнер
25Уилфред Ндиди
30′
10Садио Мане
9Джейми Варди
5Джорджиньо Вайналдум
78′
10Джеймс Мэддисон
86′
14Джордан Хендерсон
20Хамза Чудхури
89′
9Роберту Фирмину
78′
15Харви Барнс
45′
27Дивок Ориги
11Марк Олбрайтон
11Мохамед Салах
90′
26Деннис Прат
73′
20Адам Лаллана
17Айосе Перес
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)2
8Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
9Фолы17
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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