Гол Азара помог «Реалу» обыграть «Гранаду» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Мадридский «Реал» нанес поражение «Гранаде» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Мадридский «Реал» нанес поражение «Гранаде» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Карим Бензема (2-я минута), Эден Азар (45+1), Лука Модрич (61) и Хамес Родригес (90+2). У проигравших отличились Дарвин Мачис (69, с пенальти) и Домингуш Дуарте (77).
«Реал» лидирует в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 18 очков, «Гранада» (14) занимает второе место.
|Зинедин Зидан
|Диего Мартинес
|Карим Бензема(Гарет Бэйл)
|2′
|Дарвин Мачис
|69′
|Эден Азар(Федерико Вальверде)
|45+1′
|Домингуш Дуарте(Виктор Диас)
|77′
|Лука Модрич(Эден Азар)
|61′
|Хамес Родригес(Альваро Одриосола)
|90+2′
|1
|Альфонс Ареола
68′
|1
|Руй Силва
|2
|Даниэль Карвахаль
54′
|16
|Виктор Диас
|19
|Альваро Одриосола
|15
|Карлос Нева
|4
|Серхио Рамос
|6
|Херман Санчес
54′
|5
|Рафаэль Варан
|22
|Домингуш Дуарте
73′
|15
|Федерико Вальверде
|21
|Янхель Эррера
72′
|14
|Каземиру
43′
|10
|Антонио Пуэртас
81′
|9
|Карим Бензема
|23
|Дарвин Мачис
|8
|Тони Кроос
34′
|12
|Рамон Азиз
51′
|10
|Лука Модрич
|7
|Альваро Сифуэнтес Вадильо
|11
|Гарет Бэйл
83′
|19
|Анхель Санчес Монторо
6′
|16
|Хамес Родригес
|4
|Максим Гоналон
|7
|Эден Азар
69′
|9
|Роберто Сольдадо
56′64′
|22
|Франсиско Роман Иско
|24
|Карлос Фернандес
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|8
|10
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре(Испания)