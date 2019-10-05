Гол Азара помог «Реалу» обыграть «Гранаду» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Карим Бензема (2-я минута), Эден Азар (45+1), Лука Модрич (61) и Хамес Родригес (90+2). У проигравших отличились Дарвин Мачис (69, с пенальти) и Домингуш Дуарте (77).