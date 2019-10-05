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19:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Азара помог «Реалу» обыграть «Гранаду» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Мадридский «Реал» нанес поражение «Гранаде» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Карим Бензема (2-я минута), Эден Азар (45+1), Лука Модрич (61) и Хамес Родригес (90+2). У проигравших отличились Дарвин Мачис (69, с пенальти) и Домингуш Дуарте (77).

Азар, перешедший в «Реал» из лондонского «Челси» в летнее трансферное окно, открыл счет мячам за «Королевский клуб».

«Реал» лидирует в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 18 очков, «Гранада» (14) занимает второе место.

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Реал
4:2
Первый тайм: 2:0
Гранада
Футбол, Испания, Тур 85.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин ЗиданДиего Мартинес
Голы
Карим Бензема(Гарет Бэйл)2′
Дарвин Мачис69′
Эден Азар(Федерико Вальверде)45+1′
Домингуш Дуарте(Виктор Диас)77′
Лука Модрич(Эден Азар)61′
Хамес Родригес(Альваро Одриосола)90+2′
Составы команд
1Альфонс Ареола
68′
1Руй Силва
2Даниэль Карвахаль
54′
16Виктор Диас
19Альваро Одриосола
15Карлос Нева
4Серхио Рамос
6Херман Санчес
54′
5Рафаэль Варан
22Домингуш Дуарте
73′
15Федерико Вальверде
21Янхель Эррера
72′
14Каземиру
43′
10Антонио Пуэртас
81′
9Карим Бензема
23Дарвин Мачис
8Тони Кроос
34′
12Рамон Азиз
51′
10Лука Модрич
7Альваро Сифуэнтес Вадильо
11Гарет Бэйл
83′
19Анхель Санчес Монторо
6′
16Хамес Родригес
4Максим Гоналон
7Эден Азар
69′
9Роберто Сольдадо
56′64′
22Франсиско Роман Иско
24Карлос Фернандес
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)8
10Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
12Фолы18
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСантьяго Хайме Латре(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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