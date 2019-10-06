Матч «Ливерпуля» с «Лестером» завершился массовой дракой игроков. Видео

Наиболее активным в ней был нападающий гостей Айосе Перес, которого долго успокаивали партнёры по команде.

Встреча завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 2:1, а решающий гол Джеймс Милнер забил с пенальти в компенсированное время.



8-й тур АПЛ стартовал в субботу, 5 октября, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур», который завершился победой хозяев со счётом 3:0. Кроме того, «Уотфорд» дома сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» 0:0, «Бёрнли» на своём поле обыграл «Эвертон» со счётом 1:0, «Астон Вилла» в гостях разгромила «Норвич Сити» 5:1.



В воскресенье, 6 октября, состоятся матчи «Арсенал» — «Борнмут», «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» — «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».