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11:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч «Ливерпуля» с «Лестером» завершился массовой дракой игроков. Видео

После финального свистка в матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Лестер Сити» игроки обеих команд устроили массовую потасовку.

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Источник: Reuters

Наиболее активным в ней был нападающий гостей Айосе Перес, которого долго успокаивали партнёры по команде.

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Встреча завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 2:1, а решающий гол Джеймс Милнер забил с пенальти в компенсированное время.

8-й тур АПЛ стартовал в субботу, 5 октября, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур», который завершился победой хозяев со счётом 3:0. Кроме того, «Уотфорд» дома сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» 0:0, «Бёрнли» на своём поле обыграл «Эвертон» со счётом 1:0, «Астон Вилла» в гостях разгромила «Норвич Сити» 5:1.

В воскресенье, 6 октября, состоятся матчи «Арсенал» — «Борнмут», «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» — «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».

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Ливерпуль
2:1
Первый тайм: 1:0
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Футбол, Англия, Тур 85.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Anfield
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Юрген КлоппБрендан Роджерс
Голы
Садио Мане(Джеймс Милнер)40′
Джеймс Мэддисон(Айосе Перес)80′
Джеймс Милнер90+5′
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1Каспер Шмайхель
4Виргил ван Дейк
3Бен Чилвелл
6Деян Ловрен
4Чаглар Сеюнджю
53′
26Эндрю Робертсон
6Джонатан Эванс
69′
66Трент Александр-Арнолд
21Рикарду Перейра
3Фабинью
39′
8Юри Тилеманс
7Джеймс Милнер
25Уилфред Ндиди
30′
10Садио Мане
9Джейми Варди
5Джорджиньо Вайналдум
78′
10Джеймс Мэддисон
86′
14Джордан Хендерсон
20Хамза Чудхури
89′
9Роберту Фирмину
78′
15Харви Барнс
45′
27Дивок Ориги
11Марк Олбрайтон
11Мохамед Салах
90′
26Деннис Прат
73′
20Адам Лаллана
17Айосе Перес
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)2
8Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
9Фолы17
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяКрис Кавана(Англия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Красная карточка
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