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21:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Алавес» в матче Примеры

«Валенсия» в матче 8-го тура чемпионата Испании обыграла «Алавес». Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:1.

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Источник: Reuters

Первый мяч был забит на 27-й минуте. Автором результативного удара стал форвард хозяев Максимилиано Гомес. Ассистировал ему партнёр по линии атаки Родриго. На 83-й минуте капитан «Валенсии» Даниэль Парехо, реализовав пенальти, забил второй мяч в ворота гостей. На 89-й минуте форвард «Алавеса» Лукас Перес, подловив ошибку Яспера Силлессена, сократил отставание в счёте. На большее у гостей не хватило времени.

Отметим, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл на поле почти весь матч. На 90+2-й минуте он был заменён на Рубена Собрино.

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2:1
Первый тайм: 1:0
Алавес
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Главные тренеры
Альберт СеладесАсьер Гаритано
Голы
Макси Гомес(Морено Родриго)27′
Перес Мартинес Лукас89′
Даниэль Парехо83′
Составы команд
13Яспер Силлессен
13Антонио Сивера
82′
3Хауме Коста
3Рубен Дуарте
15′
5Габриэл Паулиста
5Виктор Сиснерос Лагуардия
18Даниэль Васс
14′
19Ману Гарсия
15′
24Эсекиэль Гарай
7Перес Мартинес Лукас
10Даниэль Парехо
9Хосе Луис Санмартин Хоселу
17Франсис Коклен
11Луис Риоха
22Макси Гомес
24Оливер Берк
11Денис Черышев
90′
4Родригу Эли
84′
23Рубен Собрино
29Борха Сайнс
19Морено Родриго
59′
23Ксимо Наварро
73′
15Мануэль Вальехо
18Парреу Алейш Видаль
20Ферран Торрес
70′
8Исла Томас Пина
21′
12Муктар Диакаби
20Пере Понс
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)10
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые7
7Фолы12
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЭдуардо Прието Иглесиас(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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