«Валенсия» с Черышевым обыграла «Алавес» в матче Примеры
«Валенсия» в матче 8-го тура чемпионата Испании обыграла «Алавес». Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:1.
«Валенсия» в матче 8-го тура чемпионата Испании обыграла «Алавес». Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:1.
Первый мяч был забит на 27-й минуте. Автором результативного удара стал форвард хозяев Максимилиано Гомес. Ассистировал ему партнёр по линии атаки Родриго. На 83-й минуте капитан «Валенсии» Даниэль Парехо, реализовав пенальти, забил второй мяч в ворота гостей. На 89-й минуте форвард «Алавеса» Лукас Перес, подловив ошибку Яспера Силлессена, сократил отставание в счёте. На большее у гостей не хватило времени.
Отметим, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл на поле почти весь матч. На 90+2-й минуте он был заменён на Рубена Собрино.
|Альберт Селадес
|Асьер Гаритано
|Макси Гомес(Морено Родриго)
|27′
|Перес Мартинес Лукас
|89′
|Даниэль Парехо
|83′
|13
|Яспер Силлессен
|13
|Антонио Сивера
82′
|3
|Хауме Коста
|3
|Рубен Дуарте
15′
|5
|Габриэл Паулиста
|5
|Виктор Сиснерос Лагуардия
|18
|Даниэль Васс
14′
|19
|Ману Гарсия
15′
|24
|Эсекиэль Гарай
|7
|Перес Мартинес Лукас
|10
|Даниэль Парехо
|9
|Хосе Луис Санмартин Хоселу
|17
|Франсис Коклен
|11
|Луис Риоха
|22
|Макси Гомес
|24
|Оливер Берк
|11
|Денис Черышев
90′
|4
|Родригу Эли
84′
|23
|Рубен Собрино
|29
|Борха Сайнс
|19
|Морено Родриго
59′
|23
|Ксимо Наварро
73′
|15
|Мануэль Вальехо
|18
|Парреу Алейш Видаль
|20
|Ферран Торрес
70′
|8
|Исла Томас Пина
21′
|12
|Муктар Диакаби
|20
|Пере Понс
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|7
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Эдуардо Прието Иглесиас(Испания)