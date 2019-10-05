«Валенсия» с Черышевым обыграла «Алавес» в матче Примеры

Первый мяч был забит на 27-й минуте. Автором результативного удара стал форвард хозяев Максимилиано Гомес. Ассистировал ему партнёр по линии атаки Родриго. На 83-й минуте капитан «Валенсии» Даниэль Парехо, реализовав пенальти, забил второй мяч в ворота гостей. На 89-й минуте форвард «Алавеса» Лукас Перес, подловив ошибку Яспера Силлессена, сократил отставание в счёте. На большее у гостей не хватило времени.