«Монако» на выезде проиграл «Монпелье» в чемпионате Франции, Головин был удален

Источник: AFP 2019

В составе «Монпелье» голы забили Флоран Молле (31), Педру Мендеш (39) и Энди Делор (56). У «Монако» отличился Виссам Бен Йеддер (69). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был удален за вторую желтую карточку на 82-й минуте встречи.

Головин удален с поля в матчах чемпионата Франции во второй раз, впервые это произошло в сезоне-2018/19 в гостевом матче 18-го тура против «Лиона» (0:3), тогда футболист получил прямую красную карточку и был дисквалифицирован на четыре матча.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Q3IiQpcHy50" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Монако» прервал серию из трех матчей без поражений (две победы, одна ничья), подопечные Леонарду Жардима занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав девять очков после девяти матчей. «Монпелье» идет пятым, имея в активе 14 очков после девяти встреч.