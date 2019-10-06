Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.10
Осасуна
Вильярреал
21
Футбол. Зарубежный
5.10
Дженоа
Милан
12
Футбол. Зарубежный
5.10
Монпелье
Монако
31
Футбол. Зарубежный
5.10
Дижон
Страсбур
10
Футбол. Зарубежный
5.10
Брест
Метц
20
Футбол. Зарубежный
5.10
Тулуза
Бордо
13
Футбол. Зарубежный
5.10
Нант
Ницца
10
Футбол. Зарубежный
5.10
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
12
Футбол. Зарубежный
5.10
Шальке-04
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
5.10
Валенсия
Алавес
21
Футбол. Премьер-лига
5.10
Сочи
Крылья Советов
02
Футбол. Зарубежный
5.10
Верона
Сампдория
20
Футбол. Зарубежный
5.10
ПСЖ
Анже
40
Футбол. Первый дивизион
5.10
Балтика
Краснодар-2
41
Футбол. Первый дивизион
5.10
Чайка
Нефтехимик
02
Футбол. Первый дивизион
5.10
Торпедо М
Шинник
20
Футбол. Первый дивизион
5.10
Армавир
Текстильщик
20
Футбол. Первый дивизион
5.10
Мордовия
Ротор
01
Футбол. Первый дивизион
5.10
Факел
Томь
00
Футбол. Зарубежный
5.10
Ливерпуль
Лестер
21
Футбол. Зарубежный
5.10
Бернли
Эвертон
10
Футбол. Зарубежный
5.10
Уотфорд
Шеффилд Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
5.10
Норвич
Астон Вилла
15
Футбол. Зарубежный
5.10
Реал
Гранада
42
Футбол. Премьер-лига
5.10
Рубин
Тамбов
21
Футбол. Зарубежный
5.10
Бавария
Хоффенхайм
12
Футбол. Зарубежный
5.10
Байер
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
5.10
Фрайбург
Боруссия Д
22
Футбол. Зарубежный
5.10
Падерборн
Майнц
12
Футбол. Зарубежный
5.10
СПАЛ
Парма
10
Футбол. Первый дивизион
5.10
Нижний Новгород
Енисей
13
Футбол. Первый дивизион
5.10
Чертаново
Спартак-2
22
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал
Зенит
Футбол. Зарубежный
5.10
Брайтон & Хоув
Тоттенхэм Хотспур
30
Футбол. Премьер-лига
5.10
Оренбург
Динамо
20
Футбол. Зарубежный
5.10
Леганес
Леванте
12
Футбол. Зарубежный
13:00
Мальорка
Эспаньол
Футбол. Премьер-лига
5.10
Уфа
Ахмат
01
Все события
Фоторепортажи
7«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
7Черный день «Локо»: 20-е поражение, 50 пропущенных голов
5 октября, источник: ТАСС

«Монако» на выезде проиграл «Монпелье» в чемпионате Франции, Головин был удален

ТАСС, 5 октября. Футболисты «Монако» на выезде проиграли «Монпелье» со счетом 1:3 в матче девятого тура чемпионата Франции.

Наверх
Источник: AFP 2019

В составе «Монпелье» голы забили Флоран Молле (31), Педру Мендеш (39) и Энди Делор (56). У «Монако» отличился Виссам Бен Йеддер (69). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был удален за вторую желтую карточку на 82-й минуте встречи.

Головин удален с поля в матчах чемпионата Франции во второй раз, впервые это произошло в сезоне-2018/19 в гостевом матче 18-го тура против «Лиона» (0:3), тогда футболист получил прямую красную карточку и был дисквалифицирован на четыре матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Монако» прервал серию из трех матчей без поражений (две победы, одна ничья), подопечные Леонарду Жардима занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав девять очков после девяти матчей. «Монпелье» идет пятым, имея в активе 14 очков после девяти встреч.

В следующем туре «Монако» 20 октября дома сыграет с «Ренном», «Монпелье» днем ранее на выезде встретится с «Реймсом».

Читайте также
Монпелье
3:1
Первый тайм: 2:0
Монако
Футбол, Франция, Тур 95.10.2019, 21:00 (МСК UTC+3)La Mosson
Главные тренеры
Мишель Дер ЗакарянЛеонарду Жардим
Голы
Флоран Молле31′
Виссам Бен Йеддер68′
Педру Мендеш39′
Энди Делор56′
Составы команд
1Херонимо Рульи
40Бенжамен Леком
4Виторину Илтон
25Камиль Глик
5Педру Мендеш
32Бенуа Бадиашиле
31Николя Козза
47′
11Желсон Мартинш
6Саломон Самбия
2Фоде Балло-Туре
8Амбруаз Ойонго
17Александр Головин
58′81′
14Дамьен Ле Таллек
9Виссам Бен Йеддер
10Гаэтан Лаборд
6Темуе Бакайоко
13Жорис Шотар
89′
3Гильермо Марипан
68′
3Даниэль Конгре
12Рубен Агилар
25Флоран Молле
82′
4Сеск Фабрегас
69′
26Михайло Ристич
14Кейта Бальде
9Энди Делор
59′
20Ислам Слимани
86′
19Сулейман I Камара
8Адриэн Силва
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)14
10Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые8
18Фолы11
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФрансуа Летексье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монпелье
НовостиМатчиСоставСтатистика
Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гадалка обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Тур РПЛ завершится матчами в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре
«Спартак» прервал победную серию «Витязя» из десяти матчей в КХЛ
Дубль Соболева принес «Крыльям Советов» победу над «Сочи» в ЧР
АПЛ: Покеттино на грани, «Ливерпуль» побеждает 17 матчей подряд
Тарасова: Платье Клеопатры делает Загитову очень сексуальной
Победная серия «Витесса» Леонида Слуцкого достигла трех матчей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь