«Монако» на выезде проиграл «Монпелье» в чемпионате Франции, Головин был удален
ТАСС, 5 октября. Футболисты «Монако» на выезде проиграли «Монпелье» со счетом 1:3 в матче девятого тура чемпионата Франции.
ТАСС, 5 октября. Футболисты «Монако» на выезде проиграли «Монпелье» со счетом 1:3 в матче девятого тура чемпионата Франции.
В составе «Монпелье» голы забили Флоран Молле (31), Педру Мендеш (39) и Энди Делор (56). У «Монако» отличился Виссам Бен Йеддер (69). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был удален за вторую желтую карточку на 82-й минуте встречи.
Головин удален с поля в матчах чемпионата Франции во второй раз, впервые это произошло в сезоне-2018/19 в гостевом матче 18-го тура против «Лиона» (0:3), тогда футболист получил прямую красную карточку и был дисквалифицирован на четыре матча.
«Монако» прервал серию из трех матчей без поражений (две победы, одна ничья), подопечные Леонарду Жардима занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав девять очков после девяти матчей. «Монпелье» идет пятым, имея в активе 14 очков после девяти встреч.
В следующем туре «Монако» 20 октября дома сыграет с «Ренном», «Монпелье» днем ранее на выезде встретится с «Реймсом».
|Мишель Дер Закарян
|Леонарду Жардим
|Флоран Молле
|31′
|Виссам Бен Йеддер
|68′
|Педру Мендеш
|39′
|Энди Делор
|56′
|1
|Херонимо Рульи
|40
|Бенжамен Леком
|4
|Виторину Илтон
|25
|Камиль Глик
|5
|Педру Мендеш
|32
|Бенуа Бадиашиле
|31
|Николя Козза
47′
|11
|Желсон Мартинш
|6
|Саломон Самбия
|2
|Фоде Балло-Туре
|8
|Амбруаз Ойонго
|17
|Александр Головин
58′81′
|14
|Дамьен Ле Таллек
|9
|Виссам Бен Йеддер
|10
|Гаэтан Лаборд
|6
|Темуе Бакайоко
|13
|Жорис Шотар
89′
|3
|Гильермо Марипан
68′
|3
|Даниэль Конгре
|12
|Рубен Агилар
|25
|Флоран Молле
82′
|4
|Сеск Фабрегас
69′
|26
|Михайло Ристич
|14
|Кейта Бальде
|9
|Энди Делор
59′
|20
|Ислам Слимани
86′
|19
|Сулейман I Камара
|8
|Адриэн Силва
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|14
|10
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|8
|18
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Франсуа Летексье(Франция)