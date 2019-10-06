«Дженоа» проиграл «Милану» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. «Дженоа» уступил «Милану» в домашнем матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. «Дженоа» уступил «Милану» в домашнем матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Генуе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Тео Эрнандес (на 51-й минуте) и Франк Кесси (57, c пенальти). У хозяев поля отличился Лассе Шёне (41). Игрок «Дженоа» Рикардо Сапонара был удален в компенсированное время первого тайма, затем красную карточку получил Давиде Бираски (56). У «Милана»
Футболисты «Дженоа» имели возможность отыграться в концовке матча, но Шёне (90+3) не смог реализовать пенальти.
«Дженоа» с 5 очками занимает 19-е место в турнирной таблице, «Милан» (9) прервал серию из трех поражений в чемпионате и расположился на 11-й строчке.
|Аурелио Андреаццоли
|Марко Джампаоло
|Лассе Шене
|41′
|Тео Эрнандез(Лукас Пакета)
|51′
|Франк Кессье
|57′
|Лассе Шене
|90+3′
|97
|Йонуц Раду
|25
|Пепе Рейна
|2
|Кристиан Сапата
23′
|2
|Давиде Калабрия
43′79′
|17
|Кристиан Ромеро
88′
|13
|Алессио Романьоли
|18
|Паоло Гильоне
|19
|Тео Эрнандез
|33
|Марко Паяч
|43
|Леу Дуарте
|20
|Лассе Шене
67′
|20
|Лукас Билья
62′
|21
|Иван Радованович
|79
|Франк Кессье
|11
|Кристиан Куаме
|8
|Хесус Хоакин Сусо
|4
|Доменико Кришито
11′
|5
|Джакомо Бонавентура
81′
|14
|Давиде Бираски
56′
|12
|Андреа Конти
|8
|Лукас Лерагер
64′88′
|9
|Кшиштоф Пентек
45′
|19
|Горан Пандев
|39
|Лукас Пакета
84′
|99
|Андреа Пинамонти
73′
|10
|Хакан Чалханоглу
45′
|30
|Андреа Фавилли
|17
|Рафаэл Леан
|4
|Желтые карточки
|4
|2
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|0
|23
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Маурицио Мариани(Италия)