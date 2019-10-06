Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.10
Осасуна
Вильярреал
21
Футбол. Зарубежный
5.10
Дженоа
Милан
12
Футбол. Зарубежный
5.10
Монпелье
Монако
31
Футбол. Зарубежный
5.10
Дижон
Страсбур
10
Футбол. Зарубежный
5.10
Брест
Метц
20
Футбол. Зарубежный
5.10
Тулуза
Бордо
13
Футбол. Зарубежный
5.10
Нант
Ницца
10
Футбол. Зарубежный
5.10
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
12
Футбол. Зарубежный
5.10
Шальке-04
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
5.10
Валенсия
Алавес
21
Футбол. Премьер-лига
5.10
Сочи
Крылья Советов
02
Футбол. Зарубежный
5.10
Верона
Сампдория
20
Футбол. Зарубежный
5.10
ПСЖ
Анже
40
Футбол. Первый дивизион
5.10
Балтика
Краснодар-2
41
Футбол. Первый дивизион
5.10
Чайка
Нефтехимик
02
Футбол. Первый дивизион
5.10
Торпедо М
Шинник
20
Футбол. Первый дивизион
5.10
Армавир
Текстильщик
20
Футбол. Первый дивизион
5.10
Мордовия
Ротор
01
Футбол. Первый дивизион
5.10
Факел
Томь
00
Футбол. Зарубежный
5.10
Ливерпуль
Лестер
21
Футбол. Зарубежный
5.10
Бернли
Эвертон
10
Футбол. Зарубежный
5.10
Уотфорд
Шеффилд Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
5.10
Норвич
Астон Вилла
15
Футбол. Зарубежный
5.10
Реал
Гранада
42
Футбол. Премьер-лига
5.10
Рубин
Тамбов
21
Футбол. Зарубежный
5.10
Бавария
Хоффенхайм
12
Футбол. Зарубежный
5.10
Байер
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
5.10
Фрайбург
Боруссия Д
22
Футбол. Зарубежный
5.10
Падерборн
Майнц
12
Футбол. Зарубежный
5.10
СПАЛ
Парма
10
Футбол. Первый дивизион
5.10
Нижний Новгород
Енисей
13
Футбол. Первый дивизион
5.10
Чертаново
Спартак-2
22
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал
Зенит
Футбол. Зарубежный
5.10
Брайтон & Хоув
Тоттенхэм Хотспур
30
Футбол. Премьер-лига
5.10
Оренбург
Динамо
20
Футбол. Зарубежный
5.10
Леганес
Леванте
12
Футбол. Зарубежный
13:00
Мальорка
Эспаньол
Футбол. Премьер-лига
5.10
Уфа
Ахмат
01
Все события
Фоторепортажи
7«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
7Черный день «Локо»: 20-е поражение, 50 пропущенных голов
00:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Дженоа» проиграл «Милану» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. «Дженоа» уступил «Милану» в домашнем матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в Генуе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Тео Эрнандес (на 51-й минуте) и Франк Кесси (57, c пенальти). У хозяев поля отличился Лассе Шёне (41). Игрок «Дженоа» Рикардо Сапонара был удален в компенсированное время первого тайма, затем красную карточку получил Давиде Бираски (56). У «Милана» из-за второй желтой карточки поле покинул Давиде Калабрия (79), Самуэль Кастильехо (90+4) был удален за неспортивное поведение.

Футболисты «Дженоа» имели возможность отыграться в концовке матча, но Шёне (90+3) не смог реализовать пенальти.

«Дженоа» с 5 очками занимает 19-е место в турнирной таблице, «Милан» (9) прервал серию из трех поражений в чемпионате и расположился на 11-й строчке.

Дженоа
1:2
Первый тайм: 1:0
Милан
Футбол, Италия, Тур 75.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Luigi Ferraris
Главные тренеры
Аурелио АндреаццолиМарко Джампаоло
Голы
Лассе Шене41′
Тео Эрнандез(Лукас Пакета)51′
Франк Кессье57′
Нереализованные пенальти
Лассе Шене90+3′
Составы команд
97Йонуц Раду
25Пепе Рейна
2Кристиан Сапата
23′
2Давиде Калабрия
43′79′
17Кристиан Ромеро
88′
13Алессио Романьоли
18Паоло Гильоне
19Тео Эрнандез
33Марко Паяч
43Леу Дуарте
20Лассе Шене
67′
20Лукас Билья
62′
21Иван Радованович
79Франк Кессье
11Кристиан Куаме
8Хесус Хоакин Сусо
4Доменико Кришито
11′
5Джакомо Бонавентура
81′
14Давиде Бираски
56′
12Андреа Конти
8Лукас Лерагер
64′88′
9Кшиштоф Пентек
45′
19Горан Пандев
39Лукас Пакета
84′
99Андреа Пинамонти
73′
10Хакан Чалханоглу
45′
30Андреа Фавилли
17Рафаэл Леан
Статистика
4Желтые карточки4
2Красные карточки1
0Голевые моменты0
14Удары (всего)9
6Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые0
23Фолы14
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМаурицио Мариани(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Дженоа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фанаты хотели ее смутить, но она с блеском вышла из пикантной ситуации
Как гимнастка из СССР получила предложение руки от сына президента
Тур РПЛ завершится матчами в Екатеринбурге, Москве и Краснодаре
«Спартак» прервал победную серию «Витязя» из десяти матчей в КХЛ
Дубль Соболева принес «Крыльям Советов» победу над «Сочи» в ЧР
АПЛ: Покеттино на грани, «Ливерпуль» побеждает 17 матчей подряд
«Монако» уступил в чемпионате Франции, Головин был удален с поля
Тарасова: Платье Клеопатры делает Загитову очень сексуальной
Победная серия «Витесса» Леонида Слуцкого достигла трех матчей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь