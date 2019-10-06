«Дженоа» проиграл «Милану» в матче чемпионата Италии

Встреча, состоявшаяся в Генуе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Тео Эрнандес (на 51-й минуте) и Франк Кесси (57, c пенальти). У хозяев поля отличился Лассе Шёне (41). Игрок «Дженоа» Рикардо Сапонара был удален в компенсированное время первого тайма, затем красную карточку получил Давиде Бираски (56). У «Милана» из-за второй желтой карточки поле покинул Давиде Калабрия (79), Самуэль Кастильехо (90+4) был удален за неспортивное поведение.