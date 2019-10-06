«Кайсар» завоевал Кубок Казахстана в матче с двумя удалениями и дракой болельщиков

Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Первый гол на 67-й минуте забил польский легионер «нефтяников» Петр Гжельчак, а уже через три минуты «Кайсар» оказался в меньшинстве из-за удаления Асхата Тагыбергена.

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При этом страсти кипели не только на поле, на и на трибунах, где болельщики обеих команд устроили драку. Однако сотрудники правопорядка быстро остудили горячие головы.

Несмотря на это, кызылординцы смогли забить ответный мяч усилиями вышедшего на замену Игоря Зеньковича за три минуты до конца основного времени.

В дополнительное время составы команд подровнялись вследствие удаления Жака Нгвема на 93-й минуте.

Когда казалось, что сильнейший будет выявлен в серии пенальти, победный гол на 120-й минуте в составе «Кайсара» забил Думан Нарзилдаев.

Таким образом, игроки кызылординского клуба во второй раз в своей истории выиграли Кубок страны, который им доставался в первый раз в сезоне-1998/99.

Отметим, что на пути к финалу «Атырау» в 1/8 финала прошел «Жетысу» (1:0), в ¼ финала — «Алтай» (1:1, пен. 3:1), в ½ финала — «Ордабасы» (1:1, 0:0).