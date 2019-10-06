Футболист «Реала» Кроос получил травму приводящей мышцы
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Врачи мадридского «Реала» диагностировали у немецкого полузащитника Тони Крооса травму приводящей мышцы левой ноги, сообщается на сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Врачи мадридского «Реала» диагностировали у немецкого полузащитника Тони Крооса травму приводящей мышцы левой ноги, сообщается на сайте футбольного клуба.
«Реал» в субботу в Мадриде выиграл у «Гранады» со счетом 4:2 в матче восьмого тура чемпионата Испании. Кроос
Как отмечается, сроки восстановления Крооса станут известны позднее.