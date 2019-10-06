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16:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Реала» Кроос получил травму приводящей мышцы

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Врачи мадридского «Реала» диагностировали у немецкого полузащитника Тони Крооса травму приводящей мышцы левой ноги, сообщается на сайте футбольного клуба.

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«Реал» в субботу в Мадриде выиграл у «Гранады» со счетом 4:2 в матче восьмого тура чемпионата Испании. Кроос из-за повреждения покинул поле на 34-й минуте встречи. После игры главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан заявил, что физическая форма игрока может вызвать беспокойство.

Как отмечается, сроки восстановления Крооса станут известны позднее.

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