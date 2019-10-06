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16:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фиорентина» победила «Удинезе» в чемпионате Италии

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. «Фиорентина» обыграла «Удинезе» в рамках седьмого тура чемпионата Италии по футболу и продлила победную серию в турнире до трех матчей.

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Источник: AP 2019

Встреча во Флоренции завершилась со счетом 1:0. Голом на 72-й минуте отметился Никола Миленкович.

«Фиорентина», поднявшаяся на шестое место с 11 очками, следующий матч проведет 21 октября в гостях с «Брешией». «Удинезе», располагающийся на 14-й строчке с семью баллами, днем ранее примет «Торино».

Фиорентина
1:0
Первый тайм: 0:0
Удинезе
Футбол, Италия, Тур 76.10.2019, 13:30 (МСК UTC+3)Artemio Franchi
Главные тренеры
Винченцо МонтеллаИгор Тудор
Голы
Никола Миленкович(Эрик Пульгар)72′
Составы команд
69Бартломей Дронговски
1Хуан Муссо
4Никола Миленкович
3Самир
55′
20Херман Пеццела
4Николас Опоку
74′
21Поль Лирола
5Уильям Трост-Эконг
22Мартин Касерес
8Мато Яяло
29Далберт
12Кен Сема
78Эрик Пульгар
7Стефано Окака Чука
25Федерико Кьеза
10Родриго де Пауль
5Милан Бадель
64′
19Йенс Стрюгер Ларсен
85′
24Марко Бенасси
18Хидде тер Авест
7Франк Рибери
86′
38Роландо Мандрагора
78′
18Рашид Геззаль
72Антонин Барак
8Гаэтано Кастровилли
39′81′
30Илия Несторовски
63′
27Шимон Журковски
15Кевин Лазанья
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)8
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
12Угловые3
9Фолы11
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлессандро Пронтера(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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