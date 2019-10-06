«Фиорентина» победила «Удинезе» в чемпионате Италии
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. «Фиорентина» обыграла «Удинезе» в рамках седьмого тура чемпионата Италии по футболу и продлила победную серию в турнире до трех матчей.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. «Фиорентина» обыграла «Удинезе» в рамках седьмого тура чемпионата Италии по футболу и продлила победную серию в турнире до трех матчей.
Встреча во Флоренции завершилась со счетом 1:0. Голом на 72-й минуте отметился Никола Миленкович.
«Фиорентина», поднявшаяся на шестое место с 11 очками, следующий матч проведет 21 октября в гостях с «Брешией». «Удинезе», располагающийся на 14-й строчке с семью баллами, днем ранее примет «Торино».
|Винченцо Монтелла
|Игор Тудор
|Никола Миленкович(Эрик Пульгар)
|72′
|69
|Бартломей Дронговски
|1
|Хуан Муссо
|4
|Никола Миленкович
|3
|Самир
55′
|20
|Херман Пеццела
|4
|Николас Опоку
74′
|21
|Поль Лирола
|5
|Уильям Трост-Эконг
|22
|Мартин Касерес
|8
|Мато Яяло
|29
|Далберт
|12
|Кен Сема
|78
|Эрик Пульгар
|7
|Стефано Окака Чука
|25
|Федерико Кьеза
|10
|Родриго де Пауль
|5
|Милан Бадель
64′
|19
|Йенс Стрюгер Ларсен
85′
|24
|Марко Бенасси
|18
|Хидде тер Авест
|7
|Франк Рибери
86′
|38
|Роландо Мандрагора
78′
|18
|Рашид Геззаль
|72
|Антонин Барак
|8
|Гаэтано Кастровилли
39′81′
|30
|Илия Несторовски
63′
|27
|Шимон Журковски
|15
|Кевин Лазанья
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алессандро Пронтера(Италия)