«Шахтер» победил «Днепр-1» и выиграл 10-й матч из 10 в чемпионате Украины

Встреча в Днепре завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Жуниор Мораес (4-я минута) и Тайсон (83-я).

«Шахтер» выиграл десятый матч из десяти в текущем чемпионате и лидирует с 30 очками. Идущая второй черниговская «Десна» отстает на десять баллов, киевское «Динамо», сыгравшее на один матч меньше, — на 13. «Днепр-1» с 11 очками идет седьмым.