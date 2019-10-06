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16:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Шахтер» победил «Днепр-1» и выиграл 10-й матч из 10 в чемпионате Украины

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли «Днепр-1» в десятом туре чемпионата Украины.

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Встреча в Днепре завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Жуниор Мораес (4-я минута) и Тайсон (83-я).

«Шахтер» выиграл десятый матч из десяти в текущем чемпионате и лидирует с 30 очками. Идущая второй черниговская «Десна» отстает на десять баллов, киевское «Динамо», сыгравшее на один матч меньше, — на 13. «Днепр-1» с 11 очками идет седьмым.

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