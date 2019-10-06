«Ордабасы» лишил «Астану» победы в матче 29-го тура КПЛ

Таким образом, столичный клуб, набрав 57 очков, сохранил за собой третье место в таблице, но при этом на пять баллов отстал от лидирующего «Кайрата». В свою очередь шымкентцы с отставанием на четыре пункта от призовой тройки остались на четвертой позиции.