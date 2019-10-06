«Ордабасы» лишил «Астану» победы в матче 29-го тура КПЛ
«Ордабасы» и «Астана» разошлись миром в 29-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
«Ордабасы» и «Астана» разошлись миром в 29-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 1:1.
Первыми забили гости усилиями Ивана Маевского на 15-й минуте. Хозяева на это ответили точным ударом Жоао Пауло на 51-й минуте.
Таким образом, столичный клуб, набрав 57 очков, сохранил за собой третье место в таблице, но при этом на пять баллов отстал от лидирующего «Кайрата». В свою очередь шымкентцы с отставанием на четыре пункта от призовой тройки остались на четвертой позиции.
Ранее в других играх 29-го тура «Жетысу» победил «Иртыш» (2:1), «Окжетпес» уступил «Таразу» (2:3), а «Кайрат» разгромил «Актобе» (6:0).
Матчи 30-го тура пройдут в два дня. 19 октября сыграют «Атырау» — «Жетысу», «Иртыш» — «Кайсар», а 20-го числа встретятся «Тобол» — «Ордабасы», «Актобе» — «Окжетпес», «Астана» — «Кайрат», «Тараз» — «Шахтер».