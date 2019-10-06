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18:51 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» вышел на третье место в АПЛ благодаря домашней победе

«Арсенал» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в воскресенье, 6 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На девятой минуте канониров вывел вперед бразильский защитник Давид Луис, забивший мяч головой после подачи углового. Этот мяч оказался единственным в матче.

После восьми туров в активе «Арсенала» 15 очков, лондонская команда находится на третьем месте в чемпионате страны. «Борнмут» набрал 11 очков и расположился на десятой строчке.

В следующем туре «Арсенал» 21 октября на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Борнмут» двумя днями ранее на своем поле примет «Норвич Сити».

Арсенал
1:0
Первый тайм: 1:0
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 86.10.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Унаи ЭмериЭдди Хоуи
Голы
Давид Луиз(Николя Пепе)9′
Составы команд
1Бернд Лено
12Аарон Рамсдейл
5Сократис Папастатопулос
3Стив Кук
21Калум Чемберс
5Натан Аке
23Давид Луиз
21Диего Рико
31Сеад Колашинац
8Джефферсон Лерма
29Маттео Гендузи
29Филип Биллинг
13′
34Гранит Джака
7Джошуа Кинг
14Пьер-Эмерик Обамеянг
13Каллум Уилсон
8Дани Себальос
75′
17Джек Стэйси
29′79′
28Джозеф Уиллок
2Саймон Фрэнсис
19Николя Пепе
63′
9Доминик Соланке
63′
35Габриел Мартинелли
72′
24Райан Фрэйзер
77Букайо Сака
83′
22Харри Уилсон
79′
11Лукас Торрейра
14Арно Данджума
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)10
2Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
14Угловые5
12Фолы6
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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