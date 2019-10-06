«Арсенал» вышел на третье место в АПЛ благодаря домашней победе
«Арсенал» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче восьмого тура Английской
«Арсенал» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче восьмого тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 6 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На девятой минуте канониров вывел вперед бразильский защитник Давид Луис, забивший мяч головой после подачи углового. Этот мяч оказался единственным в матче.
После восьми туров в активе «Арсенала» 15 очков, лондонская команда находится на третьем месте в чемпионате страны. «Борнмут» набрал 11 очков и расположился на десятой строчке.
В следующем туре «Арсенал» 21 октября на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Борнмут» двумя днями ранее на своем поле примет «Норвич Сити».
|Унаи Эмери
|Эдди Хоуи
|Давид Луиз(Николя Пепе)
|9′
|1
|Бернд Лено
|12
|Аарон Рамсдейл
|5
|Сократис Папастатопулос
|3
|Стив Кук
|21
|Калум Чемберс
|5
|Натан Аке
|23
|Давид Луиз
|21
|Диего Рико
|31
|Сеад Колашинац
|8
|Джефферсон Лерма
|29
|Маттео Гендузи
|29
|Филип Биллинг
13′
|34
|Гранит Джака
|7
|Джошуа Кинг
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|13
|Каллум Уилсон
|8
|Дани Себальос
75′
|17
|Джек Стэйси
29′79′
|28
|Джозеф Уиллок
|2
|Саймон Фрэнсис
|19
|Николя Пепе
63′
|9
|Доминик Соланке
63′
|35
|Габриел Мартинелли
72′
|24
|Райан Фрэйзер
|77
|Букайо Сака
83′
|22
|Харри Уилсон
79′
|11
|Лукас Торрейра
|14
|Арно Данджума
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|14
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|6
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)