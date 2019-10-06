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20:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» просматривал Комличенко в матче с «Викторией Пльзень»

Как стало известно «Чемпионату», селекционер «Краснодара» просматривал форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко в сегодняшнем матче 12-го тура чемпионата Чехии с «Викторией Пльзень».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила в Млада Болеславе на стадионе «Адидас-Арена». Обслуживал матч арбитр Ондржей Лерцг. В качестве его ассистентов выступили Ярослав Кубр и Зденек Добровольный.

Комличенко отметился в матче заработанным пенальти в компенсированное арбитром ко второму тайму время и забитым с него мячом, который стал победным для его команды. Ещё один гол в исполнении российского нападающего при счёте 0:1 был отменён судьёй.

На счету Комличенко восемь голов в восьми матчах чемпионата Чехии. «Млада Болеслав», набрав 22 очка, поднялся на 3-е место в турнирной таблице первенства страны.

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