Гол Комличенко принёс победу «Млада Болеславу» в матче чемпионата Чехии

Встреча состоялась в Млада Болеславе на стадионе «Адидас-Арена». Обслуживал матч арбитр Ондржей Лерцг. В качестве его ассистентов выступили Ярослав Кубр и Зденек Добровольный.

Счёт был открыт на 29-й минуте. Автором гола стал Ян Копиц. В начале второго тайма равновесие восстановил Лукаш Будински. В компенсированное время победу «Младе Болеслав» принёс российский нападающий Николай Комличенко. Форвард заработал пенальти и сам же его реализовал. На счету россиянина восемь голов в восьми матчах.