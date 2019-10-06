«Рейнджерс» возглавил таблицу чемпионата Шотландии впервые с 2011 года
«Рейнджерс» разгромил «Хэмилтон» в матче 8-го тура чемпионата Шотландии — 3:0.
«Рейнджерс» разгромил «Хэмилтон» в матче 8-го тура чемпионата Шотландии — 3:0.
Клуб Стивена Джеррарда воспользовался поражением «Селтика» от «Ливингстона» (0:2) и вышел в лидеры
Чемпионат Шотландии
8-й тур
«Рейнджерс» — «Хэмилтон» — 5:0 (2:0).
Голы: Дефо, 7 (1:0). Голдсон, 34 (2:0). Баришич, 61 (3:0). Дефо, 63 (4:0). Дефо, 71 (5:0).
«Ливингстон» — «Селтик» — 2:0 (0:0).
Голы: Робинсон, 47 (1:0). Дайкс, 73 (2:0).
Удаление: Кристи ©, 26.