«Рейнджерс» возглавил таблицу чемпионата Шотландии впервые с 2011 года

Клуб Стивена Джеррарда воспользовался поражением «Селтика» от «Ливингстона» (0:2) и вышел в лидеры премьер-лиги. «Рейнджерс» поднялись на первое место в таблице впервые с декабря 2011 года. Напомним, что после окончания сезона-2011/12 54-кратные чемпионы Шотландии из-за финансовых проблем были переведены в низший профессиональный дивизион. В элиту команда вернулась в сезоне-2016/17.