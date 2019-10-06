«Ференцварош» сыграл вничью с «Гонведом» в чемпионате Венгрии
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Соперник московского ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы «Ференцварош» сыграл вничью с «Гонведом» в матче восьмого тура чемпионата Венгрии по футболу.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Соперник московского ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы «Ференцварош» сыграл вничью с «Гонведом» в матче восьмого тура чемпионата Венгрии по футболу.
Встреча в Будапеште завершилась со счетом 0:0.
ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в Лиге Европы 24 октября в Москве и 7 ноября в Будапеште.