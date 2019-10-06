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21:07 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» проиграл аутсайдеру АПЛ и опустился на 12-е место

«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Ньюкаслу» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2019

Встреча прошла в воскресенье, 6 октября, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 72-й минуте ударом из-за пределов штрафной Мэттью Лонгстафф вывел свою команду вперед. Гол оказался победным.

После восьми туров в активе «красных дьяволов» девять очков, команда располагается на 12-м месте в чемпионате. «Сороки» набрали восемь баллов и находятся на 16-м месте.

В следующем туре МЮ 20 октября на своем поле примет лидирующий в чемпионате «Ливерпуль». «Ньюкасл» днем ранее сыграет на выезде с лондонским «Челси».

Ньюкасл Юнайтед
1:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 86.10.2019, 18:30 (МСК UTC+3)St James' Park
Главные тренеры
Стив БрюсУле Гуннар Сульшер
Голы
Мэттью Лонгстафф(Йетро Виллемс)72′
Составы команд
1Мартин Дубравка
1Давид де Хеа
22ДеАндре Йедлин
15′
5Харри Магуайр
15Йетро Виллемс
38Аксель Туанзебе
2Киран Кларк
15Андреас Перейра
5Фабиан Шер
47′
21Дэниэл Джеймс
6Джамал Ласкеллес
10Маркус Рэшфорд
36Шон Лонгстафф
17Фред
3′
43Мэттью Лонгстафф
39Скотт Мактоминэй
30′
24Мигель Альмирон
65′90′
20Диогу Далот
60′
17Эмиль Крафт
16Маркос Рохо
78′
10Аллан Сен-Максимен
83′
18Эшли Янг
86′
30Кристиан Атсу
44Тахит Чонг
9Жоэлинтон
56′
8Хуан Мануэль Мата
66′
7Энди Кэрролл
26Мэйсон Гринвуд
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)12
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
12Фолы10
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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