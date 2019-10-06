«Манчестер Юнайтед» проиграл аутсайдеру АПЛ и опустился на 12-е место
«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Ньюкаслу» в матче восьмого тура Английской
«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Ньюкаслу» в матче восьмого тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 6 октября, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 72-й минуте ударом
После восьми туров в активе «красных дьяволов» девять очков, команда располагается на 12-м месте в чемпионате. «Сороки» набрали восемь баллов и находятся на 16-м месте.
В следующем туре МЮ 20 октября на своем поле примет лидирующий в чемпионате «Ливерпуль». «Ньюкасл» днем ранее сыграет на выезде с лондонским «Челси».
|Стив Брюс
|Уле Гуннар Сульшер
|Мэттью Лонгстафф(Йетро Виллемс)
|72′
|1
|Мартин Дубравка
|1
|Давид де Хеа
|22
|ДеАндре Йедлин
15′
|5
|Харри Магуайр
|15
|Йетро Виллемс
|38
|Аксель Туанзебе
|2
|Киран Кларк
|15
|Андреас Перейра
|5
|Фабиан Шер
47′
|21
|Дэниэл Джеймс
|6
|Джамал Ласкеллес
|10
|Маркус Рэшфорд
|36
|Шон Лонгстафф
|17
|Фред
3′
|43
|Мэттью Лонгстафф
|39
|Скотт Мактоминэй
30′
|24
|Мигель Альмирон
65′90′
|20
|Диогу Далот
60′
|17
|Эмиль Крафт
|16
|Маркос Рохо
78′
|10
|Аллан Сен-Максимен
83′
|18
|Эшли Янг
86′
|30
|Кристиан Атсу
|44
|Тахит Чонг
|9
|Жоэлинтон
56′
|8
|Хуан Мануэль Мата
66′
|7
|Энди Кэрролл
|26
|Мэйсон Гринвуд
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)