«Манчестер Юнайтед» проиграл аутсайдеру АПЛ и опустился на 12-е место

Источник: AFP 2019

Встреча прошла в воскресенье, 6 октября, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 72-й минуте ударом из-за пределов штрафной Мэттью Лонгстафф вывел свою команду вперед. Гол оказался победным.

После восьми туров в активе «красных дьяволов» девять очков, команда располагается на 12-м месте в чемпионате. «Сороки» набрали восемь баллов и находятся на 16-м месте.