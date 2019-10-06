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21:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» — «Севилья»: составы команд на матч 8-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Севильи» на матч 8-го тура чемпионата Испании, который состоится сегодня, 6 октября.

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Источник: AP 2019

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Тодибо, Роберто, Ф. де Йонг, Артур, Видаль, Дембеле, Месси, Суарес.

Запасные: Нето, Альба, Араужо, Ракитич, Бускетс, Гризманн, Фати

«Севилья»: Вацлик, Регилон, Каррису, Диего Карлос, Навас, Банега, Фернандо, О. Торрес, Нолито, Окампос, Л. де Йонг.

Запасные: Буну, Кунде, Эскудеро, Гудель, Жордан, Эль-Хаддади, Чичарито.

Матч «Барселона» — «Севилья» пройдёт в Барселоне на стадион «Камп Ноу».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В роли его ассистентов выступят Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный арбитр — Иван Капаррос Эрнандес.
«Барселона», набрав 13 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Севилья» (13) — 6-е.

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