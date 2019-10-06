«Барселона» — «Севилья»: составы команд на матч 8-го тура Примеры

Матч «Барселона» — «Севилья» пройдёт в Барселоне на стадион «Камп Ноу».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. В роли его ассистентов выступят Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный арбитр — Иван Капаррос Эрнандес.

«Барселона», набрав 13 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Севилья» (13) — 6-е.