Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сент-Этьен
Лион
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона
Севилья
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер
Ювентус
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Хетафе
12
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Спартак
21
Футбол. Зарубежный
19:00
Айнтрахт Ф
Вердер
22
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Наполи
00
Футбол. Зарубежный
18:30
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Реймс
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Вальядолид
Атлетико
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Ростов
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Унион Б
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Арсенал
Борнмут
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Манчестер Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Саутгемптон
Челси
14
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль
Ним
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Лечче
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Лацио
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Рома
Кальяри
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
14:30
Боруссия М
Аугсбург
51
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив
Арсенал Т
21
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина
Удинезе
10
Футбол. Зарубежный
13:00
Мальорка
Эспаньол
20
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал
Зенит
13
Все события
Фоторепортажи
33Позор «Спартака» довел ребенка до слез
17Федор Черенков: пять лет без легенды № 10
21:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Наполи» сыграл вничью с «Торино» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. «Наполи» сыграл вничью с «Торино» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча в Турине завершилась со счетом 0:0.

«Наполи» с 13 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Торино» с десятью баллами располагается на девятой позиции.

Торино
0:0
Первый тайм: 0:0
Наполи
Футбол, Италия, Тур 76.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Olimpico Grande Torino
Главные тренеры
Вальтер МаццарриКарло Анчелотти
Составы команд
39Сальваторе Сиригу
1Алекс Мерет
4Лянко
13Себастьяно Луперто
45+2′
5Армандо Иццо
22Джованни Ди Лоренцо
15Кристиан Ансальди
44Константинос Манолас
33Николя Нкулу
5Маркес Лоурейру Аллан
88Томас Ринкон
8Фабиан Руис
93Диего Лаксальт
20Петр Зелиньски
9Андреа Белотти
14Дрис Мертенс
7Саша Лукич
35′83′
23Эльсеид Хюсай
34′
34Ола Эйна
31Фаузи Гулям
8Даниэле Базелли
71′
11Ирвинг Лосано
37′61′
23Суалихо Мейте
7Хосе Кальехон
24Симоне Верди
89′
24Лоренцо Инсинье
67′
10Сильва Яго Фальке
9Фернандо Льоренте
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)16
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
11Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Довери(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торино
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фанаты хотели ее смутить, но она с блеском вышла из пикантной ситуации
Как гимнастка из СССР получила предложение руки от сына президента
«Ростов» — великий. Так ЦСКА давно никто не «возил»
Может, дело не в Кононове? «Спартак» снова проиграл
Азмун прервал молчание — «Зенит» победил «Урал»
«Локомотиву» помог Миранчук: он реализовал победный пенальти
Овечкин выдал худший старт сезона в НХЛ за 7 лет
«Интер» играет с «Ювентусом» в Серии А (трансляция)
«Барселона» принимает «Севилью» (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь