«Наполи» сыграл вничью с «Торино» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. «Наполи» сыграл вничью с «Торино» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. «Наполи» сыграл вничью с «Торино» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась со счетом 0:0.
«Наполи» с 13 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Торино» с десятью баллами располагается на девятой позиции.
|Вальтер Маццарри
|Карло Анчелотти
|39
|Сальваторе Сиригу
|1
|Алекс Мерет
|4
|Лянко
|13
|Себастьяно Луперто
45+2′
|5
|Армандо Иццо
|22
|Джованни Ди Лоренцо
|15
|Кристиан Ансальди
|44
|Константинос Манолас
|33
|Николя Нкулу
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
|88
|Томас Ринкон
|8
|Фабиан Руис
|93
|Диего Лаксальт
|20
|Петр Зелиньски
|9
|Андреа Белотти
|14
|Дрис Мертенс
|7
|Саша Лукич
35′83′
|23
|Эльсеид Хюсай
34′
|34
|Ола Эйна
|31
|Фаузи Гулям
|8
|Даниэле Базелли
71′
|11
|Ирвинг Лосано
37′61′
|23
|Суалихо Мейте
|7
|Хосе Кальехон
|24
|Симоне Верди
89′
|24
|Лоренцо Инсинье
67′
|10
|Сильва Яго Фальке
|9
|Фернандо Льоренте
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|16
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даниэле Довери(Италия)