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6 октября, источник: Спорт РИА Новости

«Хетафе» победил «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Футболисты «Хетафе» в гостях одержали волевую победу над «Реал Сосьедад» в матче восьмого тура чемпионата Испании.

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Встреча, прошедшая в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 2:1. В составе гостей голами отметились Хайме Мата (на 69-й минуте) и Неманья Максимович (89), у хозяев поля отличился Микель Мерино (5). «Реал Сосьедад» играл в меньшинстве с 53-й минуты из-за удаления Диего Льоренте.

«Хетафе» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы. «Краснодар» 3 октября на своем поле уступил «Хетафе» — 1:2. В следующем матче турнира испанская команда встретится с российским клубом 12 декабря в Испании.

Реал Сосьедад
1:2
Первый тайм: 1:0
Хетафе
Футбол, Испания, Тур 86.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Anoeta
Главные тренеры
Иманол АльгвасильПепе Бордалас
Голы
Микель Мерино(Кристиан Порту)5′
Хайме Мата(Дамиан Суарес)69′
Неманья Максимович(Родригес Анхель)89′
Составы команд
13Мигель Анхель Мойя
13Давид Сория
2Хосеба Сальдуа
2Даконам Джене
3Диего Льоренте
10′53′
6Леандро Кабрера
80′
6Ариц Элустондо
15Марк Кукурелья
20Начо Монреаль
22Дамиан Суарес
44′
8Микель Мерино
20Неманья Максимович
10Микель Оярсабаль
21Файкаль Фажр
73′
21Мартин Эдегор
7Хайме Мата
32′
7Кристиан Порту
80′
12Аллан Ньом
45′
22Андер Барренечеа
25Кенеди
16Андер Гевара
72′
19Видаль Хорхе Молина
64′
19Александр Исак
9Родригес Анхель
9да Силва Виллиан Жозе
58′
23Давид Ремесейро Хасон
81′
5Игор Субельдия
24Давид Тимор
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)13
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые8
20Фолы15
5Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПабло Гонсалес Фуэртес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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