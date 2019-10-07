«Хетафе» победил «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Футболисты «Хетафе» в гостях одержали волевую победу над «Реал Сосьедад» в матче восьмого тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Футболисты «Хетафе» в гостях одержали волевую победу над «Реал Сосьедад» в матче восьмого тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в
«Хетафе» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы. «Краснодар» 3 октября на своем поле уступил «Хетафе» — 1:2. В следующем матче турнира испанская команда встретится с российским клубом 12 декабря в Испании.
|Иманол Альгвасиль
|Пепе Бордалас
|Микель Мерино(Кристиан Порту)
|5′
|Хайме Мата(Дамиан Суарес)
|69′
|Неманья Максимович(Родригес Анхель)
|89′
|13
|Мигель Анхель Мойя
|13
|Давид Сория
|2
|Хосеба Сальдуа
|2
|Даконам Джене
|3
|Диего Льоренте
10′53′
|6
|Леандро Кабрера
80′
|6
|Ариц Элустондо
|15
|Марк Кукурелья
|20
|Начо Монреаль
|22
|Дамиан Суарес
44′
|8
|Микель Мерино
|20
|Неманья Максимович
|10
|Микель Оярсабаль
|21
|Файкаль Фажр
73′
|21
|Мартин Эдегор
|7
|Хайме Мата
32′
|7
|Кристиан Порту
80′
|12
|Аллан Ньом
45′
|22
|Андер Барренечеа
|25
|Кенеди
|16
|Андер Гевара
72′
|19
|Видаль Хорхе Молина
64′
|19
|Александр Исак
|9
|Родригес Анхель
|9
|да Силва Виллиан Жозе
58′
|23
|Давид Ремесейро Хасон
81′
|5
|Игор Субельдия
|24
|Давид Тимор
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|8
|20
|Фолы
|15
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Пабло Гонсалес Фуэртес(Испания)