Соперник «Локомотива» в ЛЧ «Ювентус» вышел на первое место в чемпионате Италии
ТАСС, 6 октября. Футбольный клуб «Ювентус» на выезде выиграл у «Интера» со счетом 2:1 в матче седьмого тура чемпионата Италии.
ТАСС, 6 октября. Футбольный клуб «Ювентус» на выезде выиграл у «Интера» со счетом 2:1 в матче седьмого тура чемпионата Италии.
В составе «Ювентуса» отличились Пауло Дибала (4-я минута) и Гонсало Игуаин (80), у «Интера» мяч забил Лаутаро Мартинес (18, с пенальти). «Ювентус» является соперником российского «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Ювентус» возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 19 очков, «Интер» идет на втором месте (18 очков).
В девятом туре «Ювентус» дома сыграет с «Болоньей», встреча пройдет 19 октября. «Интер» на выезде встретится с «Сассуоло» 20 октября. В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» примет «Локомотив» 22 октября.
Еще один соперник «Локомотива», испанский «Атлетико» из Мадрида на выезде сыграл вничью с «Вальядолидом» (0:0) в матче восьмого тура чемпионата страны в воскресенье.
|Антонио Конте
|Маурицио Сарри
|Лаутаро Мартинес
|18′
|Пауло Дибала(Миралем Пьянич)
|4′
|Гонсало Игуаин(Родриго Бентанкур)
|80′
|1
|Самир Ханданович
|1
|Войчех Щенсны
|6
|Стефан де Фрай
|16
|Хуан Куадрадо
|37
|Милан Шкриньяр
|12
|Алекс Сандру
13′
|33
|Данило Д`Амброзио
|4
|Маттейс де Лигт
|18
|Квадво Асамоа
|19
|Леонардо Бонуччи
|23
|Николо Барелла
90′
|5
|Миралем Пьянич
85′
|77
|Марсело Брозович
|14
|Блез Матюиди
|9
|Ромелу Лукаку
|7
|Криштиану Роналду
|2
|Диего Годин
54′
|6
|Сами Хедира
62′
|95
|Алессандро Бастони
|30
|Родриго Бентанкур
|12
|Стефано Сенси
34′
|10
|Пауло Дибала
71′
|8
|Матиас Весино
88′
|23
|Эмре Джан
84′
|10
|Лаутаро Мартинес
78′
|33
|Федерико Бернардески
62′
|16
|Маттео Политано
|21
|Гонсало Игуаин
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|18
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|22
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)