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00:01 (мск), источник: ТАСС

Соперник «Локомотива» в ЛЧ «Ювентус» вышел на первое место в чемпионате Италии

ТАСС, 6 октября. Футбольный клуб «Ювентус» на выезде выиграл у «Интера» со счетом 2:1 в матче седьмого тура чемпионата Италии.

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Источник: Reuters

В составе «Ювентуса» отличились Пауло Дибала (4-я минута) и Гонсало Игуаин (80), у «Интера» мяч забил Лаутаро Мартинес (18, с пенальти). «Ювентус» является соперником российского «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Ювентус» возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 19 очков, «Интер» идет на втором месте (18 очков).

В девятом туре «Ювентус» дома сыграет с «Болоньей», встреча пройдет 19 октября. «Интер» на выезде встретится с «Сассуоло» 20 октября. В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» примет «Локомотив» 22 октября.

Еще один соперник «Локомотива», испанский «Атлетико» из Мадрида на выезде сыграл вничью с «Вальядолидом» (0:0) в матче восьмого тура чемпионата страны в воскресенье.

Интер
1:2
Первый тайм: 1:1
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 76.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Антонио КонтеМаурицио Сарри
Голы
Лаутаро Мартинес18′
Пауло Дибала(Миралем Пьянич)4′
Гонсало Игуаин(Родриго Бентанкур)80′
Составы команд
1Самир Ханданович
1Войчех Щенсны
6Стефан де Фрай
16Хуан Куадрадо
37Милан Шкриньяр
12Алекс Сандру
13′
33Данило Д`Амброзио
4Маттейс де Лигт
18Квадво Асамоа
19Леонардо Бонуччи
23Николо Барелла
90′
5Миралем Пьянич
85′
77Марсело Брозович
14Блез Матюиди
9Ромелу Лукаку
7Криштиану Роналду
2Диего Годин
54′
6Сами Хедира
62′
95Алессандро Бастони
30Родриго Бентанкур
12Стефано Сенси
34′
10Пауло Дибала
71′
8Матиас Весино
88′
23Эмре Джан
84′
10Лаутаро Мартинес
78′
33Федерико Бернардески
62′
16Маттео Политано
21Гонсало Игуаин
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)18
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
22Фолы9
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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